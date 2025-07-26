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Не подходите ближе: планета, способная испепелить всё, что окажется на её поверхности

Астроном Хан Таш: TOI-2431 будет поглощена своей звездой через 31 миллион лет
5:01
Наука

На окраине нашей галактики учёные обнаружили новую экзопланету, которая может быть опасной для любых астронавтов, осмелившихся приблизиться к ней. Планета, получившая название TOI-2431, расположена в 117,4 световых годах от Земли и отличается крайне высокими температурами. Поверхность этого мира, вероятно, расплавлена, и всё, что попадает на неё, будет уничтожено в считанные секунды.

55 Рака е
Фото: Openverse by ESA/Hubble, M. Kornmesser, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
55 Рака е

Ужасающие условия на поверхности

TOI-2431 вращается вокруг своей звезды за необычайно короткий срок — всего 5,4 часа, что делает её одной из экзопланет с самым быстрым орбитальным периодом. Для сравнения: Земля совершает полный оборот вокруг Солнца за 365 дней. На этой планете температура достигает 1700 °C — это гораздо выше, чем температура плавления большинства материалов, что делает её совершенно непригодной для жизни.

Как отмечают учёные, такая высокая температура является результатом близости планеты к своей звезде. Период орбиты настолько короткий, что планета находится в постоянной опасности быть поглощённой своим светилом в будущем. Звезда, вокруг которой вращается TOI-2431, на две трети меньше нашего Солнца и значительно горячее, что также способствует разрушению планеты.

Открытие с помощью спутника TESS

Исследование этой планеты стало возможным благодаря спутнику NASA для поиска транзитных экзопланет (TESS), который уже успел найти тысячи подобных объектов в других частях космоса. С помощью TESS, а также с использованием спектрографов NEID и HPF, астрономы смогли подтвердить существование этой планеты, а также точно измерить её орбитальный период.

"Мы использовали комбинацию данных с разных инструментов для того, чтобы получить точные измерения и подтвердить существование экзопланеты TOI-2431 b", — заявила ведущий астроном исследования Кайя Хан Таш.

Путь к разрушению

Для экзопланеты TOI-2431 её орбита постепенно сокращается из-за приливного воздействия со стороны звезды. Это явление, известное как приливное разрушение, приводит к тому, что планета будет постепенно приближаться к своей звезде, пока, в конце концов, не столкнётся с ней. Прогнозируемый срок до этого события — всего 31 миллион лет, что является кратким периодом с космической точки зрения.

Исследователи предполагают, что, в конечном счёте, звезда поглотит планету, уничтожив её полностью. Это явление будет происходить в течение миллионов лет, но из-за высоких температур и постоянной угрозы разрушения, TOI-2431 остаётся абсолютно непригодной для жизни.

Ожидания от наблюдений с телескопом Джеймса Уэбба

Несмотря на экстремальные условия, учёные надеются, что смогут исследовать состав поверхности планеты с помощью новейшего космического телескопа "Джеймс Уэбб". Этот инструмент позволит получить более детальную информацию о химическом составе планеты и, возможно, выяснить, есть ли у неё атмосфера.

"Мы надеемся, что в ближайшем будущем сможем использовать телескоп Джеймса Уэбба для того, чтобы изучить TOI-2431 b и получить ответы на вопросы о её атмосфере и составе", — говорит Кайя Хан Таш.

Загадка экзопланет

TOI-2431 является одной из многих экзопланет, найденных с помощью TESS, спутника, который с 2018 года отслеживает транзиты планет через звезды. Уже было открыто более 7600 потенциальных экзопланет, и около 638 из них получили подтверждение как реальные планеты.

"Спутник TESS продолжает открывать новые миры, и каждый раз мы сталкиваемся с удивительными открытиями, которые могут изменить наше понимание Вселенной", — подытожил исследователь.

Ключевые вопросы

Что же ждёт планету TOI-2431 в будущем? Вследствие её экстремальных температур и близости к звезде, жизнь на ней невозможна. Однако её исследование помогает учёным понять, как звезды могут разрушать свои планеты и как это воздействие влияет на их орбитальные характеристики. Новые данные, полученные с помощью новейших технологий, обещают пролить свет на такие экзотические и опасные миры, открывая новые горизонты для астрономии и космических исследований.

Уточнения

Плане́та — небесное тело, вращающееся по орбите вокруг звезды или её остатков.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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