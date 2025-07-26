3I/ATLAS — космический шпион? Интригующее заявление учёных

Астрономы бьют тревогу: 3I/ATLAS может быть враждебным кораблём инопланетян

2:02 Your browser does not support the audio element. Наука

Согласно новому, вызывающему споры исследованию, проведённому небольшой группой ученых, таинственный объект из другой галактики может оказаться "враждебно настроенным" инопланетным кораблем, нацеленным на нашу планету в ноябре.

Фото: Flickr by European Southern Observatory, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Три телескопа ESO в составе Очень Большого Телескопа VLT

"Если эта гипотеза подтвердится, последствия для человечества могут быть разрушительными", — заявили исследователи в своей провокационной статье, опубликованной 16 июля на сервере препринтов arXiv, сообщает South West News Service.

Межзвездное тело под названием 3I/ATLAS, обнаруженное 1 июля, двигалось к Солнцу со скоростью более 210 000 км/ч, сообщает Live Science. В течение суток было подтверждено, что это межзвездный объект. Первоначальные наблюдения указывали на то, что это комета диаметром до 24 км, превосходящая размеры Манхэттена. Трое исследователей предположили, что это может быть замаскированное внеземное устройство для шпионажа.

Ави Лоэб, выдающийся астрофизик из Гарварда, известный своими предположениями о связи внеземных объектов с инопланетной жизнью, ранее вызвал волну обсуждений, выдвинув теорию о том, что межзвездный объект Оумуамуа, обнаруженный в 2017 году, может быть искусственным разведывательным зондом, отправленным инопланетной цивилизацией, основываясь на его необычной форме и ускорении.

В текущем исследовании, проведенном в сотрудничестве с Адамом Хиббердом и Адамом Кроулом из Initiative for Interstellar Studies в Лондоне, Лоэб утверждает, что траектория 3I/ATLAS указывает на аналогичное инопланетное происхождение.

Ученые отмечают, что скорость объекта, значительно превышающая скорость Оумуамуа и других подобных тел, а также угол, под которым он вошел в нашу Солнечную систему, предоставляют "различные преимущества для внеземного разума"

Уточнения

Цивилиза́ция (от лат. civilis — гражданский, государственный): одним из первых термин в научный оборот ввёл философ Адам Фергюсон, который подразумевал под термином стадию в развитии человеческого общества, характеризующуюся существованием общественных страт, а также городов, письменности и других подобных явлений.

