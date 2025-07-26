450 миллионов лет в кулоне: для чего римляне носили окаменелость трилобита

Уникальный предмет на территории археологического памятника: окаменелость трилобита рассказала о римских талисманах

3:56 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа исследователей совершила потрясающее открытие на территории археологического памятника римской эпохи, известного как "Cibdá de Armea" вблизи города Оренсе (Испания).

Фото: United States Army by Rachel Goodspeed, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Раскопки

Речь идет о окаменелости трилобита — вымершего морского животного, существовавшего миллионы лет назад. Предмет, по всей видимости, был обработан древними римлянами и использовался в качестве амулета или украшения в период между I и III веками нашей эры.

Трилобиты — это членистоногие, обитавшие в океанах в период от 520 до 250 миллионов лет назад, начиная с раннего кембрия и заканчивая концом пермского периода, то есть задолго до появления динозавров. Внешне они напоминали жуков с сегментированным телом, покрытым броней, что делает их легко узнаваемыми.

Несмотря на то, что трилобиты сегодня хорошо известны науке, их находки на археологических раскопках встречаются крайне редко, хотя описано около 22 тысяч видов. Согласно журналу La Brújula Verde, эта находка является первой, обнаруженной в контексте Римской империи, и всего лишь 11-й, связанной с древними культурами.

Окаменелость длиной около 4 см была обнаружена на римской свалке вместе с керамикой, монетами и костями животных. Ученые предполагают, что предмет был выброшен после того, как утратил свою ценность и сломался.

Предположительно, окаменелость принадлежит к роду Colpocoryphe sp., обитавшему в ордовикский период, около 450 миллионов лет назад. Помимо геологического возраста, удивительным является наличие следов искусственной обработки на нижней стороне, вероятно, для крепления к подвеске или браслету. Окисленный железом и красноватый оттенок указывает на происхождение из центрально-южной части Пиренейского полуострова, возможно, из районов Толедо, Сьюдад-Реаль или Бадахоса.

Эти места находятся на расстоянии более 430 километров. Каким образом предмет попал в Cibdá de Armea? Эксперты предполагают, что его перемещение может быть связано с римскими торговыми путями, в частности, с Виа де ла Плата, соединявшей Мериду (Emerita Augusta) и Асторгу (Asturica Augusta).

"Трилобит мог быть доставлен вместе с металлами и другими ценностями в качестве уникального объекта, высоко ценимого в Галисии за его защитные и лечебные свойства, — говорится в исследовании. — Другой вариант — его мог привезти кто-то из Лузитании, горнодобывающего региона".

В древности многие народы считали окаменелости магическими предметами. Римляне, к примеру, связывали кости крупных животных (таких как динозавры) с останками мифических гигантов. Окаменелости, подобные трилобиту, считались защитой от сверхъестественных угроз, поэтому, вероятно, использовались в качестве кулона или браслета. Следы на основании указывают на крепление из металла или кожи, оставлявшее видимой характерную сегментированную поверхность.

Также возможно, что окаменелость была частью подношения в ларарии (домашнем алтаре). В пользу этой гипотезы говорит надпись "MAXSIMVS", которая могла указывать на святое место в доме человека с высоким статусом.

Интересно, что дизайн вырезанных трилобитов мог повлиять на создание римских бус, известных как "trilobitenperlen", изготовленных из черного стекла. Хотя такие бусы не были найдены в Armea, они были популярны среди женщин и детей, имитировали форму окаменелости и ассоциировались с защитой от зла.

Уточнения

Амуле́т (от лат. amulētum < amoletum, сращение словосочетания amoli letum — «отврати смерть»), также о́бере́г или апотропе́й — предмет с приписываемыми ему магическими возможностями, который якобы должен принести счастье (энергетическое, та́инственное действие) и уберечь (защитное действие).



