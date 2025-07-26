Ночь чудес: 25 метеоров в час подарят зрителей — готовьтесь к звездопаду

Два метеорных потока в одну ночь: не пропустите звездопад

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Ночь с 29 на 30 июля подарит редкое зрелище: одновременно достигнут пика два метеорных потока — Южные дельта-Аквариды и Альфа-Каприкорниды. И всё это на фоне абсолютно тёмного неба — Луна не помешает наблюдению. Любители астрономии и просто романтики смогут увидеть до 25 падающих звёзд в час.

Фото: flickr.com by Deborah Lee Soltesz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Млечный путь

Главный "звёздный дождь" — Южные дельта-Аквариды

Этот поток активен с 18 июля по 12 августа и славится своими мягкими, но протяжёнными метеорами. Во время пика 30 июля ожидается до 20 метеоров в час. По данным Американского метеорного общества, достойные кадры можно поймать всю неделю — с 24 по 31 июля.

Радиант потока находится в созвездии Водолея, которое в Северном полушарии видно низко над южным горизонтом. Поэтому лучший момент для наблюдений — предрассветные часы, когда Водолей поднимается выше всего. В Южном полушарии, разумеется, картина будет ещё ярче.

Южные дельта-Аквариды связаны с кометой 96P/Machholz, открытой в 1986 году. Диаметр её ядра — около 6 км, а полный оборот вокруг Солнца она совершает за 5,3 года.

Вторая волна света — Альфа-Каприкорниды

Менее активный поток, но ничуть не менее зрелищный. Альфа-Каприкорниды подарят от 5 до 10 метеоров в час. Главное отличие — их необычная яркость, медленное движение и даже цветные вспышки. Это делает их особенно заметными. Их радиант — в созвездии Козерога, которое находится совсем рядом с Водолеем.

Эти метеоры — остатки от кометы 169P/NEAT, открытой в 2002 году. Её диаметр — около 3,2 км, а орбита занимает 4,2 года.

Где и когда смотреть?

Лучшее время: предрассветные часы 30 июля

Куда смотреть: в сторону южного горизонта

Где лучше всего видно: Южное полушарие, но и жители Северного увидят шоу, особенно за городом

Что мешает: ничто — Луна не засветит небо

Уточнения

Южные дельта-Аквариды (англ. Southern Delta Aquariids) — метеорный поток, наблюдаемый ежегодно с середины июля до середины августа; пик активности приходится на 28 или 29 июля.

