От Анны Болейн до Чёрной Смерти: новые открытия в королевской часовне Тауэра

Раскопки в Тауэре: что обнаружили археологи в часовне Святого Петра

2:47 Your browser does not support the audio element. Наука

Королевская часовня Святого Петра в оковах, возведенная в XII столетии, известная как Vincula, что с латыни переводится как "цепи" и напоминает о заточении апостола в Иерусалиме, служила местом богослужения для обитателей Тауэра и монархов, желавших продемонстрировать свою религиозность.

Фото: commons.wikimedia.org by Bob Collowan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лондонский Тауэр

За свою 900-летнюю историю она неоднократно разрушалась, восстанавливалась и даже меняла свое местоположение. Наибольшую известность она приобрела как место упокоения Анны Болейн, Томаса Мора и леди Джейн Грей — узников Тауэра, принявших там смерть. Сегодняшние археологические изыскания, проводимые в связи с установкой нового лифта в часовне, позволяют узнать больше о жизни простых жителей Тауэра.

По словам Альфреда Хокинса, куратора исторических зданий Лондонского Тауэра, ключевым изменением было то, кто посещал церковь для молитв и кто был в ней похоронен. До правления Генриха III в XIII веке информация о тех, кто пользовался этим зданием, была нечеткой, но Генрих перестроил церковь и превратил ее в королевскую часовню. На протяжении всей своей истории она была приходской церковью для жителей Тауэра, где, как и сегодня, регулярно совершались крещения, венчания и похороны.

В рамках пробного запуска в 2019 году был разработан проект для благотворительной организации "Исторические королевские дворцы" (HRP), отвечающей за Лондонский Тауэр. HRP, под руководством организации "Историческая Англия", проводит раскопки, а эксперты из Кардиффского университета проводят судебно-медицинский анализ. В пробной яме были обнаружены два скелета, принадлежавшие женщине средних лет и маленькому мальчику, которые, как было установлено, были членами общины Тауэра в начале XVI века. Это был первый случай, когда останки из Тауэра подверглись современной судебно-медицинской экспертизе. Исследователи выяснили, что женщина придерживалась богатой диеты, а мальчик перенес стресс, возможно, из-за болезни или недоедания, от которого он оправился незадолго до смерти.

В текущем году раскопки ведутся на большей глубине и уже обнаружены останки более двадцати человек. Захоронения XIV века предположительно являются братской могилой жертв Черной смерти, поразившей Лондон в 1348 году. Другие захоронения были более аккуратными, что свидетельствует о высоком статусе погребенных, пишет news.artnet.

Уточнения

Анна Болейн (англ. Anne Boleyn, [ˈbʊlɪn, bəˈlɪn, bʊˈlɪn]; употреблялось также написание Bullen; 1507[…], Бликлинг-холл, Норфолк — 19 мая 1536, Тауэр) — вторая супруга короля Англии Генриха VIII Тюдора (с 25 января 1533 до 17 мая 1536 года), до замужества — маркиза Пембрук в собственном праве (suo jure). Мать второй правящей королевы Англии, Елизаветы I Английской.

Брак Генриха и Анны, а также её последовавшая казнь, сделали её ключевой фигурой политических и религиозных потрясений, положивших начало Реформации в Англии.



