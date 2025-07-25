L 98-59 f: обнаружена внеземная жизнь вблизи Земли

Новая суперземля L 98-59 f: шанс найти жизнь в космосе

1:51 Your browser does not support the audio element. Наука

Используя возможности космического телескопа TESS, принадлежащего NASA, ученые из Института исследований экзопланет имени Троттье сделали открытие: "суперземля", расположенная на расстоянии 35 световых лет, может оказаться обитаемой.

Фото: Flickr by European Southern Observatory, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Три телескопа ESO в составе Очень Большого Телескопа VLT

Эта планета, получившая обозначение L 98-59 f, является одним из пяти небесных тел, вращающихся вокруг красного карлика L 98-59. Важно отметить, что из всех этих планет только L 98-59 f обладает потенциально подходящими условиями для существования жизни.

"Обнаружение умеренной планеты в такой компактной звездной системе делает это открытие особенно ценным", — отметил Шарль Кадье, ведущий автор исследования.

Он также подчеркнул, что это открытие демонстрирует разнообразие экзопланетных систем и усиливает аргументы в пользу изучения потенциально обитаемых миров вокруг маломассивных звезд.

Система L 98-59 была впервые обнаружена в 2019 году, тогда было известно только о четырех планетах. Однако, благодаря детальному анализу данных, полученных с наземных и космических телескопов, ученым удалось обнаружить пятую планету.

Присутствие L 98-59 f было установлено по незначительным изменениям в движении звезды, так как планета не проходит непосредственно между нами и звездой. По оценкам ученых, планета получает примерно столько же энергии от своей звезды, сколько Земля от Солнца, что потенциально помещает ее в обитаемую зону, где вода может существовать в жидком виде, пишет Daily Mail.

Уточнения

Телеско́п (от др.-греч. τῆλε [tele] «далеко» + σκοπέω [skopeo] «смотрю») — прибор (астрономический инструмент), с помощью которого можно наблюдать отдалённые объекты путём сбора электромагнитного излучения (например, видимого света).



