Мечи из прошлого: как случайная находка привела к открытию древнеримского поселения

В живописной местности Англии, привлекающей туристов, археологи сделали неожиданное открытие: обширное древнеримское поселение. Это стало возможным благодаря случайной находке энтузиаста, занимающегося поиском металла.
Компания Cotswold Archaeology в своем пресс-релизе сообщила о раскопках в Глостершире, округе в регионе Котсуолд. Установлено, что поселение существовало в I-II веках нашей эры, около 2000 лет назад. Работы проводились совместно с организацией "Историческая Англия" в районе Уиллерси.
Среди последних находок — римская вилла, остатки строений из известняка и не менее трех кольцевых рвов, относящихся к железному веку. Также были обнаружены фрагменты римских строительных материалов, включая керамическую черепицу, расписную штукатурку и коробчатые элементы.
В заявлении подчеркивается, что после получения финального отчета об археологических работах, "Историческая Англия" рассмотрит вопрос о рекомендации министерству культуры, СМИ и спорта (DCMS) включить это место в список охраняемых объектов.
Толчком к масштабным раскопкам стала находка двух железных римских кавалерийских мечей, обнаруженных любителем металлоискателем Гленном Мэннингом в марте 2023 года.
Мэннинг передал информацию о своей находке правительству, и мечи были переданы в дар местному музею Кориниум в Сайренсестере. Исследования показали, что мечи были изготовлены с использованием разных технологий. Один из них украшен декоративной сваркой, в то время как другой имеет гладкую поверхность. Меч, выполненный методом сварки, вероятно, стоил дороже и указывал на более высокий социальный статус владельца.
Археологи также обнаружили захоронение со скелетом, на руке которого сохранилась железная повязка, и лошадиный череп, происхождение которого пока не установлено, пишет nypost.
Черепи́ца — кровельный штучный материал. В Европе известна как минимум со времён Античности, хотя найдены археологические объекты и раннего бронзового века. Возможно, была изобретена в Китае в III тысячелетии до н. э.
Сегодня с профессиональным праздником поздравляем всех следователей. О чем еще стоит вспомнить 25 июля?