Мечи из прошлого: как случайная находка привела к открытию древнеримского поселения

История оживает: раскопки в Глостершире показывают жизнь римлян 2000 лет назад

2:07 Your browser does not support the audio element. Наука

В живописной местности Англии, привлекающей туристов, археологи сделали неожиданное открытие: обширное древнеримское поселение. Это стало возможным благодаря случайной находке энтузиаста, занимающегося поиском металла.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Gary Todd, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ меч

Компания Cotswold Archaeology в своем пресс-релизе сообщила о раскопках в Глостершире, округе в регионе Котсуолд. Установлено, что поселение существовало в I-II веках нашей эры, около 2000 лет назад. Работы проводились совместно с организацией "Историческая Англия" в районе Уиллерси.

Среди последних находок — римская вилла, остатки строений из известняка и не менее трех кольцевых рвов, относящихся к железному веку. Также были обнаружены фрагменты римских строительных материалов, включая керамическую черепицу, расписную штукатурку и коробчатые элементы.

В заявлении подчеркивается, что после получения финального отчета об археологических работах, "Историческая Англия" рассмотрит вопрос о рекомендации министерству культуры, СМИ и спорта (DCMS) включить это место в список охраняемых объектов.

Толчком к масштабным раскопкам стала находка двух железных римских кавалерийских мечей, обнаруженных любителем металлоискателем Гленном Мэннингом в марте 2023 года.

Мэннинг передал информацию о своей находке правительству, и мечи были переданы в дар местному музею Кориниум в Сайренсестере. Исследования показали, что мечи были изготовлены с использованием разных технологий. Один из них украшен декоративной сваркой, в то время как другой имеет гладкую поверхность. Меч, выполненный методом сварки, вероятно, стоил дороже и указывал на более высокий социальный статус владельца.

Археологи также обнаружили захоронение со скелетом, на руке которого сохранилась железная повязка, и лошадиный череп, происхождение которого пока не установлено, пишет nypost.

Уточнения

Черепи́ца — кровельный штучный материал. В Европе известна как минимум со времён Античности, хотя найдены археологические объекты и раннего бронзового века. Возможно, была изобретена в Китае в III тысячелетии до н. э.



