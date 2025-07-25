Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Медленный режим заправки: способ избежать потерь топлива и сэкономить деньги
"Сферум" будет встроен в российский мессенджер Max к началу учебного года
Эффективные методы для очистки стиральной машины от запахов и плесени
Эксперты объяснили, как отличить охлаждённую рыбу от размороженной для засолки
Тканевые маски: утром для свежести или вечером для восстановления — что выбрать для вашей кожи
Хром и клетчатка: два союзника в борьбе с тягой к сладкому
Этикет в самолёте: почему стоять в проходе после посадки –— дурной тон
Юлия Барановская показала, как отдыхает с сыновьями на Мадагаскаре
Спартак наказан КДК РФС: штрафы за поведение фанатов и тренеров в матче с Динамо

Мечи из прошлого: как случайная находка привела к открытию древнеримского поселения

История оживает: раскопки в Глостершире показывают жизнь римлян 2000 лет назад
2:07
Наука

В живописной местности Англии, привлекающей туристов, археологи сделали неожиданное открытие: обширное древнеримское поселение. Это стало возможным благодаря случайной находке энтузиаста, занимающегося поиском металла.

меч
Фото: https://commons.wikimedia.org by Gary Todd, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
меч

Компания Cotswold Archaeology в своем пресс-релизе сообщила о раскопках в Глостершире, округе в регионе Котсуолд. Установлено, что поселение существовало в I-II веках нашей эры, около 2000 лет назад. Работы проводились совместно с организацией "Историческая Англия" в районе Уиллерси.

Среди последних находок — римская вилла, остатки строений из известняка и не менее трех кольцевых рвов, относящихся к железному веку. Также были обнаружены фрагменты римских строительных материалов, включая керамическую черепицу, расписную штукатурку и коробчатые элементы.

В заявлении подчеркивается, что после получения финального отчета об археологических работах, "Историческая Англия" рассмотрит вопрос о рекомендации министерству культуры, СМИ и спорта (DCMS) включить это место в список охраняемых объектов.

Толчком к масштабным раскопкам стала находка двух железных римских кавалерийских мечей, обнаруженных любителем металлоискателем Гленном Мэннингом в марте 2023 года.

Мэннинг передал информацию о своей находке правительству, и мечи были переданы в дар местному музею Кориниум в Сайренсестере. Исследования показали, что мечи были изготовлены с использованием разных технологий. Один из них украшен декоративной сваркой, в то время как другой имеет гладкую поверхность. Меч, выполненный методом сварки, вероятно, стоил дороже и указывал на более высокий социальный статус владельца.

Археологи также обнаружили захоронение со скелетом, на руке которого сохранилась железная повязка, и лошадиный череп, происхождение которого пока не установлено, пишет nypost.

Уточнения

Черепи́ца — кровельный штучный материал. В Европе известна как минимум со времён Античности, хотя найдены археологические объекты и раннего бронзового века. Возможно, была изобретена в Китае в III тысячелетии до н. э.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Популярное
25 июля: День следователей, казнь декабристов и смерть Высоцкого

Сегодня с профессиональным праздником поздравляем всех следователей. О чем еще стоит вспомнить 25 июля?

25 июля: День следователей, казнь декабристов и смерть Высоцкого
Надзор вызван в высшей степени безнравственными картинами, развращающими публику… — писала газета Русский голос 25 июля 1907 года
Надзор вызван в высшей степени безнравственными картинами, развращающими публику… — писала газета Русский голос 25 июля 1907 года
26 июля: последняя жертва инквизиции, кубинская революция и Собор Архангела Гавриила
Венозная гипертензия связана с сердечными заболеваниями и высоким риском смертности — исследование Игорь Буккер Китай и Евросоюз провели саммит накануне холодной войны между ними Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Последние материалы
Не сделала ничего плохого! Вайкуле против запрета концертов Орбакайте
Эффективные способы очистки духовки с помощью натуральных ингредиентов
Итальянский гимнаст в коме после падения на Универсиаде в Германии
Раствор с нашатырём и крахмалом помогает устранить налёт с фар
Олег Меньшиков показал отпуск в Италии: фото вызвали восторг у Аллы Пугачёвой
В Казани стартовал чемпионат по профессиональному мастерству для ветеранов СВО
История оживает: раскопки в Глостершире показывают жизнь римлян 2000 лет назад
Домашняя пони усыновила жеребёнка лошади Пржевальского в зоопарке Миннесоты
Силовые тренировки и омега-3 замедляют старение, утверждают ученые
Рецепт идеального домашнего майонеза без консервантов и искусственных добавок
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.