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Обнаружен странный объект в космосе: что это — комета или нечто большее

Учёные обнаружили межзвёздный объект 3I/ATLAS: особенности его траектории
3:24
Наука

Когда учёные впервые обнаружили межзвездный объект Оумуамуа в 2017 году, его странное поведение породило немало теорий, включая идею о том, что это мог быть артефакт инопланетной цивилизации. Сегодня, спустя годы, астрономы столкнулись с новым загадочным объектом — кометой 3I/ATLAS, которая может раскрыть новые тайны космоса.

Оптика 24-дюймовый телескоп RC Optical Systems
Фото: commons.wikimedia.org by Ngc1535, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Оптика 24-дюймовый телескоп RC Optical Systems

Может ли 3I/ATLAS быть "управляемым" объектом

Комета 3I/ATLAS, открытая 1 июля 2025 года, уже привлекла внимание астрофизиков благодаря своей необычной траектории. В отличие от большинства межзвездных объектов, она не просто пролетает через Солнечную систему.

По пути её движения учёные заметили странности, которые заставляют задуматься, возможно ли, что объект был создан не природными силами, а цивилизацией с другой планеты.

Необычные характеристики 3I/ATLAS

  • Почти идеальная траектория. Объект движется в плоскости эклиптики, то есть точно в том направлении, в котором вращаются планеты нашей Солнечной системы. Но это ещё не всё. Наклон его траектории к плоскости эклиптики составляет всего 5 градусов, что чрезвычайно редкое явление.
  • Ретроградное движение. 3I/ATLAS движется не в том направлении, в котором обычно движутся планеты, а "против течения", что также является крайне необычным. Вероятность такого события, по оценкам астрономов, составляет всего 0,02%.
  • Гравитационные манёвры. Примечательно, что 3I/ATLAS пролетит мимо трёх крупных планет: Венеры, Марса и Юпитера. Такие сближения в космонавтике используют для ускорения зондов, что снова вызывает вопросы. Вероятность того, что это не случайность, а результат чьих-то расчётов, крайне мала — лишь 0,005%.

Что скрывает наблюдение за объектом

Кроме необычных траекторий и гравитационных манёвров, исследователи обратили внимание на странности, связанные с возможностью наблюдения объекта. 3I/ATLAS, по предположению учёных, прилетела из густонаселённого звёздами региона в нашей галактике, где её можно было бы легко не заметить.

В момент своего максимального сближения с Солнцем, которое произойдёт 29 октября, комета окажется на другой стороне орбиты Земли, что затруднит её наблюдение.

Сомнения в природе объекта

Ещё одним интересным моментом является размер 3I/ATLAS, который оценивается в 20 километров. Учёные считают, что вероятность выброса такого большого объекта из другой звездной системы и его попадания в нашу систему крайне мала. Не исключено, что хвост и кома, окружающие объект, могут быть не настоящими, а лишь оптическим эффектом из-за быстрого движения кометы.

Итоговые размышления

Учёные подчеркивают, что не утверждают с полной уверенностью, что 3I/ATLAS является искусственным объектом. Однако они считают важным оставить такую возможность на рассмотрение, чтобы в будущем, если будут сделаны открытия, не упустить шанс изменить историю человечества.

Уточнения

Коме́та (от др.-греч. κομήτης, komḗtēs - "волосатый", "косматый") — небольшое небесное тело, обращающееся вокруг Солнца по весьма вытянутой орбите в виде линии конического сечения.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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