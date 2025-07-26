Скрытая угроза остеоартрита: какой микроэлемент может защитить ваши суставы

Сеченовский университет: дефицит селена и цинка может стать фактором риска остеоартрита

2:51 Your browser does not support the audio element. Наука

Многие из нас знают, что остеоартрит — это заболевание, которое с каждым годом всё чаще встречается у людей старшего возраста. Однако мало кто подозревает, что такой фактор, как дефицит микроэлементов, может ускорить прогрессирование этого недуга.

Фото: freepik боль в суставах

Ученые из России и Китая обнаружили важную закономерность, которая может стать основой для новых методов диагностики и профилактики остеоартрита.

Селен и цинк: важные микроэлементы в борьбе с остеоартритом

Согласно новому исследованию, недостаток таких микроэлементов, как селен и цинк, может ускорять развитие остеоартрита, особенно у женщин. Уровень этих веществ у пациенток с заболеванием оказался на 7-9% ниже, чем у здоровых людей. Это открытие имеет огромный потенциал для ранней диагностики заболевания и может сыграть ключевую роль в профилактике.

Как ученые пришли к таким выводам

Исследование проводилось на базе Сеченовского университета, где ученые изучили содержание 13 микроэлементов и минералов в крови более 300 женщин с остеоартритом коленных и тазобедренных суставов.

Разделив пациенток на группы в зависимости от степени тяжести заболевания, ученые обнаружили, что с возрастом и прогрессированием заболевания уровень селена и цинка в их организме снижался. Также было отмечено снижение концентрации других минералов, таких как железо и ванадий.

Как это открытие может изменить подход к лечению

Полученные данные открывают новые перспективы для профилактики остеоартрита. Например, если на ранних стадиях заболевания будет обнаружен дефицит микроэлементов, это может стать сигналом для врача о возможном развитии болезни.

Одним из методов профилактики, который предлагают ученые, может стать коррекция уровней селена и цинка в организме, что поможет замедлить или даже предотвратить прогрессирование заболевания.

Прогнозы и будущее исследования

На основании этих данных в будущем могут быть разработаны методы ранней диагностики остеоартрита, которые будут включать анализ уровня микроэлементов в организме. Исследования показали, что восполнение дефицита этих веществ может стать важной частью комплексного лечения и профилактики заболевания.

Что это означает для каждого из нас

Для людей, которые подвержены риску развития остеоартрита, важно обратить внимание на свою диету и уровень микроэлементов в организме. Возможно, стоит проконсультироваться с врачом о добавках с селеном и цинком. Профилактика всегда лучше лечения, и такие исследования подтверждают этот принцип.

Уточнения

Остеоартро́з (новолат. osteoarthrosis, от др.-греч. ὀστέον "кость" + ἄρθρον "сустав"), деформирующий остеоартроз (ДОА), артроз, деформирующий артроз - дегенеративно-дистрофическое заболевание суставов, причиной которого является поражение хрящевой ткани суставных поверхностей.

