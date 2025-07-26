Уникальные метки, которые меняют цвет под углом — революция в защите от подделок

Совсем недавно российские ученые представили революционную разработку — "наногрибы" из золота и кремния, которые обладают уникальной способностью менять цвет только при лазерной поляризации. Эти инновационные метки могут стать ключевыми для защиты различных компонентов электроники от подделок, таких как оптические чипы и сенсоры.
Разработанные специалистами Университета ИТМО наноструктуры имеют форму микроскопических грибов, где "ножка" состоит из кремния, а "шляпка" — из золота.
Их особенность заключается в том, что они реагируют на электромагнитное поле света. Когда свет падает на эти наноструктуры под углом от 57 до 75 градусов, они начинают изменять свойства света. Это явление называется бианизотропией.
Бианизотропия — это свойство, при котором наноструктуры взаимодействуют одновременно с электрическим и магнитным полем света. Это делает их уникальными для создания защитных меток.
В обычных условиях такие наноструктуры имеют желтый цвет, но при падении света с определенной поляризацией они становятся зелеными, в то время как их немодифицированные "соседи" остаются желтыми.
Процесс создания меток включает использование лазера, который изменяет взаимодействие наночастиц со светом. Обработанные частицы меняют свой цвет в зависимости от угла падения света, что позволяет наносить сложные рисунки или метки.
Так, ученые создали изображение человека и собаки размером всего 20 на 20 микрометров, используя эти наноструктуры и алгоритм компьютерного зрения.
Эти наногрибы можно масштабировать для широкомасштабного производства, что откроет возможности для защиты не только оптических чипов, но и других элементов микроэлектроники. Ученые уверены, что такие метки станут отличным решением для борьбы с подделками в электронике, обеспечивая надежность и защиту.
Технология, предложенная российскими учеными, может значительно улучшить систему защиты от подделок, особенно в высокотехнологичных областях. В перспективе такие метки смогут использоваться не только в электронике, но и в других сферах, требующих надежной защиты информации.
Масштаби́руемость (англ. scalability) — в электронике и информатике означает способность системы, сети или процесса справляться с увеличением рабочей нагрузки (увеличивать свою производительность) при добавлении ресурсов (обычно аппаратных).
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