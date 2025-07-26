Уникальные метки, которые меняют цвет под углом — революция в защите от подделок

Российские ученые разработали защитные метки для электроники на основе наногрибов

3:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Совсем недавно российские ученые представили революционную разработку — "наногрибы" из золота и кремния, которые обладают уникальной способностью менять цвет только при лазерной поляризации. Эти инновационные метки могут стать ключевыми для защиты различных компонентов электроники от подделок, таких как оптические чипы и сенсоры.

Фото: https://commons.wikimedia.org by FMNLab, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Лаборант с микроскопом

Что такое наногрибы

Разработанные специалистами Университета ИТМО наноструктуры имеют форму микроскопических грибов, где "ножка" состоит из кремния, а "шляпка" — из золота.

Их особенность заключается в том, что они реагируют на электромагнитное поле света. Когда свет падает на эти наноструктуры под углом от 57 до 75 градусов, они начинают изменять свойства света. Это явление называется бианизотропией.

Как это работает

Бианизотропия — это свойство, при котором наноструктуры взаимодействуют одновременно с электрическим и магнитным полем света. Это делает их уникальными для создания защитных меток.

В обычных условиях такие наноструктуры имеют желтый цвет, но при падении света с определенной поляризацией они становятся зелеными, в то время как их немодифицированные "соседи" остаются желтыми.

Как создаются защитные метки

Процесс создания меток включает использование лазера, который изменяет взаимодействие наночастиц со светом. Обработанные частицы меняют свой цвет в зависимости от угла падения света, что позволяет наносить сложные рисунки или метки.

Так, ученые создали изображение человека и собаки размером всего 20 на 20 микрометров, используя эти наноструктуры и алгоритм компьютерного зрения.

Потенциал для массового производства

Эти наногрибы можно масштабировать для широкомасштабного производства, что откроет возможности для защиты не только оптических чипов, но и других элементов микроэлектроники. Ученые уверены, что такие метки станут отличным решением для борьбы с подделками в электронике, обеспечивая надежность и защиту.

Преимущества новой технологии

Уникальные визуальные свойства. Возможность изменения цвета под углом открывает широкие возможности для создания сложных и трудных для подделки меток.

Простота в применении. Алгоритмы для создания изображений с наноструктурами уже разработаны и могут быть адаптированы для массового производства.

Масштабируемость. Эти технологии могут быть использованы в различных отраслях, где важна защита от подделок, например, в микроэлектронике.

Будущее защиты от подделок

Технология, предложенная российскими учеными, может значительно улучшить систему защиты от подделок, особенно в высокотехнологичных областях. В перспективе такие метки смогут использоваться не только в электронике, но и в других сферах, требующих надежной защиты информации.

Уточнения

Масштаби́руемость (англ. scalability) — в электронике и информатике означает способность системы, сети или процесса справляться с увеличением рабочей нагрузки (увеличивать свою производительность) при добавлении ресурсов (обычно аппаратных).

