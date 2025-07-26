Уникальный полимер меняет цвет под воздействием воды: новые горизонты для оптической памяти

Ученые из России и Китая разработали уникальный полимер с эффектом памяти, который меняет свой цвет при контакте с водой и восстанавливает его под воздействием спирта. Этот материал обещает революционизировать технологии оптической памяти и хранение информации.
Полимер представляет собой фотонный кристалл, который может терять свою окраску при воздействии воды. Водные капли создают мощные капиллярные силы, которые деформируют поры в материале, меняя его взаимодействие с светом. При воздействии спирта или ацетона этот эффект исчезает, и материал возвращается в свое исходное состояние.
Этот полимер может стать основой для создания новых технологий оптической памяти, где информация будет записываться, стираться и снова записываться без потери качества.
Ученые считают, что такие материалы можно использовать для разработки перезаписываемых дисплеев, защитных меток и других устройств.
Полимер изготавливается в несколько этапов. Сначала создается форма из кремнеземных наносфер, которые заполняются двумя органическими молекулами. Затем материал подвергается ультрафиолетовой обработке и растворению наносфер. Полученный полимер становится гибким и эластичным, приобретая яркую окраску.
Этот полимер может найти применение в самых разных областях, от создания перезаписываемых поверхностей до защиты информации. Исследования показали, что материал способен выдержать десятки циклов перезаписи без потери качества.
Кроме оптической памяти, материал может использоваться для разработки новых датчиков, защитных меток и других устройств, где необходимо динамически изменять свойства поверхности. Исследователи уверены, что это лишь начало, и в будущем полимер может быть использован в различных сферах высоких технологий.
Разработка этого материала открывает широкие перспективы для создания новых технологий в области хранения и передачи информации. В будущем он может стать основой для множества устройств, которые будут менять наши представления о памяти и защите данных.
Полиме́ры (от греч. πολύ "много" + μέρος "часть") — вещества, состоящие из "мономерных звеньев", соединённых в длинные макромолекулы химическими связями.
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