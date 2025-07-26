Уникальный полимер меняет цвет под воздействием воды: новые горизонты для оптической памяти

Учёные создали полимер с эффектом памяти, меняющий цвет при контакте с водой и спиртом

2:45 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из России и Китая разработали уникальный полимер с эффектом памяти, который меняет свой цвет при контакте с водой и восстанавливает его под воздействием спирта. Этот материал обещает революционизировать технологии оптической памяти и хранение информации.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Giovanna Canu, Eva Santini, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Полимер-хамелеон

Что это за материал и как он работает

Полимер представляет собой фотонный кристалл, который может терять свою окраску при воздействии воды. Водные капли создают мощные капиллярные силы, которые деформируют поры в материале, меняя его взаимодействие с светом. При воздействии спирта или ацетона этот эффект исчезает, и материал возвращается в свое исходное состояние.

Потенциал для создания оптической памяти

Этот полимер может стать основой для создания новых технологий оптической памяти, где информация будет записываться, стираться и снова записываться без потери качества.

Ученые считают, что такие материалы можно использовать для разработки перезаписываемых дисплеев, защитных меток и других устройств.

Как создается полимер

Полимер изготавливается в несколько этапов. Сначала создается форма из кремнеземных наносфер, которые заполняются двумя органическими молекулами. Затем материал подвергается ультрафиолетовой обработке и растворению наносфер. Полученный полимер становится гибким и эластичным, приобретая яркую окраску.

Перспективы применения: от датчиков до дисплеев

Этот полимер может найти применение в самых разных областях, от создания перезаписываемых поверхностей до защиты информации. Исследования показали, что материал способен выдержать десятки циклов перезаписи без потери качества.

Не только для памяти: широкие возможности применения

Кроме оптической памяти, материал может использоваться для разработки новых датчиков, защитных меток и других устройств, где необходимо динамически изменять свойства поверхности. Исследователи уверены, что это лишь начало, и в будущем полимер может быть использован в различных сферах высоких технологий.

Преимущества нового полимера

Перезапись информации без потери качества.

Сохранение узоров в течение месяцев.

Возможность стереть информацию с помощью воды.

Заключение

Разработка этого материала открывает широкие перспективы для создания новых технологий в области хранения и передачи информации. В будущем он может стать основой для множества устройств, которые будут менять наши представления о памяти и защите данных.

Уточнения

Полиме́ры (от греч. πολύ "много" + μέρος "часть") — вещества, состоящие из "мономерных звеньев", соединённых в длинные макромолекулы химическими связями.

