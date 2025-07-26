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Невозможное стало возможным: новый масс-спектрометр с уникальным принципом работы

Новый масс-спектрометр от МФТИ и Сколтеха прошел испытания и готов к производству
2:26
Наука

Эксперты из Московского физико-технического института (МФТИ) и Сколковского института науки и технологий (Сколтех) представили уникальное устройство — отечественный масс-спектрометр. Это — не просто прибор, а настоящий прорыв в области аналитической техники. Прибор способен точно различать ионы молекул, чьи массы отличаются на третьем знаке после запятой.

Отечественный масс-спектрометр
Фото: https://commons.wikimedia.org by Michael Pereckas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Отечественный масс-спектрометр

Принцип работы: как это работает

Главная особенность новаторского масс-спектрометра — это принцип работы его масс-анализатора, основанный на многоэлектродной гармонизированной ловушке Кингдона. Ловушка удерживает ионы молекул и измеряет их массы с помощью сигнала, который генерируется на детектирующих электродах. Благодаря этому анализатор имеет высочайшую точность.

Меньше, но мощнее: компактен и дешевле

Сравнительно с зарубежными аналогами, новый масс-спектрометр значительно компактнее и дешевле. Он позволяет получать такие же высокоточные результаты, что делает его идеальным выбором для научных исследований и различных производственных процессов. При этом устройство доступнее и проще в использовании.

Где можно использовать новый прибор

Применение нового масс-спектрометра охватывает широкий спектр отраслей. В первую очередь это академическая наука, химическая промышленность, нефтехимия и геологоразведка. Однако с развитием технологии в будущем устройство также может быть использовано в медицине, например, для анализа выдыхаемого воздуха.

Когда ждать массовое производство

Проект, стартовавший в августе 2024 года, завершится в августе 2025-го. Уже сейчас опытный образец прошел испытания и передан на госприемку. В ближайшие два года планируется его серийное производство и внедрение в различные отрасли.

Что это значит для науки и технологий

Разработка нового масс-спектрометра — это не просто успех для МФТИ и Сколтеха. Это настоящая веха для российской науки и технологий. Устройство без аналогов может изменить подход к научным исследованиям и промышленным анализам, давая отечественным специалистам конкурентные преимущества в мире высоких технологий.

Уточнения

Моле́кула (новолат. molecula, уменьшительное от лат. moles - масса) — электрически нейтральная частица, образованная из двух или более связанных химическими связями атомов.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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