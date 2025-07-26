Искусственный интеллект на страже здоровья: прорыв в диагностике хронической усталости

Синдром хронической усталости (СХУ) — загадочное и трудно диагностируемое заболевание, которое с каждым годом затрагивает все больше людей. Оно проявляется в хронической усталости, бессоннице, головных болях и спазмах, но до сих пор не имеет надежных методов диагностики. Но теперь появились новые надежды для пациентов и врачей.
Американские ученые из Лаборатории Джексона (JAX) сделали значительный шаг в диагностике СХУ, разработав систему искусственного интеллекта для анализа данных, собранных у носителей синдрома. В ходе исследования были выявлены десятки биомаркеров, которые ранее не связывались с этим заболеванием.
На протяжении четырех лет ученые следили за состоянием здоровья носителей СХУ и здоровых людей. Для анализа собранных данных они использовали специализированную систему ИИ, которая обрабатывала разнородные биомаркеры: образцы крови, микрофлоры и другие биожидкости.
Система не только выявляла носителей болезни, но и объясняла, как она принимает решения, что открывает новые горизонты в медицинской практике.
Итоги исследований поразили ученых: были найдены сбои в работе B-клеток и T-клеток, которые связаны с вероятностью развития СХУ. Также внимание ученых привлекли бактерии Dysosmobacteria welbionis, которые ранее ассоциировались с диабетом и ожирением. Эти микробы оказались связанными с нарушениями сна у носителей СХУ, а Faecalibacterium prausnitzii усиливает болевые ощущения.
Используемая система ИИ показала точность в 80-90% при выявлении носителей СХУ. Алгоритм, разработанный с учетом этих биомаркеров, был проверен на разных данных и доказал свою эффективность. Это открывает возможность для более быстрого и точного выявления заболевания.
СХУ — это заболевание, при котором иммунная система пациента начинает неправильно функционировать, вызывая воспалительные процессы. Несмотря на растущую статистику, медицинская практика до сих пор не имела надежных инструментов для диагностики.
Этот прорыв позволит не только быстрее выявлять носителей СХУ, но и работать над методами лечения заболевания, которое долгое время оставалось малоизученным.
Система ИИ вкупе с новыми биомаркерами дает надежду на значительные улучшения в диагностике и лечении синдрома хронической усталости. Это не просто шаг вперед — это революция в том, как мы понимаем и лечим СХУ. Возможно, впереди нас ждет светлое будущее для тех, кто страдает от этого недуга.
Иску́сственный интелле́кт или ИИ (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.
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