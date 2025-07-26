В поисках лазера, способного уничтожить спутники: что умеет новый китайский кристалл

Учёные Китая разработали кристалл BGSe для лазерных систем высокой мощности

2:57 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавнее открытие китайских ученых поразило весь мир. Исследователи создали крупнейший в мире кристалл BGSe, который откроет новые горизонты в разработке сверхмощного лазерного оружия. Этот прорыв уже вызывает оживленные дискуссии среди специалистов, а его возможности могут изменить многие области науки и технологий.

Фото: Flickr by European Southern Observatory, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Три телескопа ESO в составе Очень Большого Телескопа

Что такое кристалл BGSe

Кристалл BGSe (селеногаллат бария) — это уникальный материал, способный преобразовывать коротковолновое инфракрасное излучение в лучи среднего и дальнего инфракрасного диапазона. Этот процесс является основой работы лазеров, используемых, например, в системах обороны, медицинской диагностике и научных исследованиях.

Размер имеет значение

Разработанный кристалл обладает впечатляющими размерами — его диаметр составляет 60 мм. Это на сегодняшний день самый крупный кристалл BGSe, который был создан. По словам профессора У Хайсиня, руководителя группы ученых, это не просто рекорд, а ключ к новой эре в создании мощных лазеров.

Мощность, которая поражает

Что важно, новый кристалл способен выдерживать мощность лазерного излучения до 550 мегаватт на квадратный сантиметр. Эта цифра на порядок превышает порог повреждения существующих кристаллов, используемых в военных целях. Такого уровня мощности достаточно, чтобы лазерное оружие могло поразить спутники на орбите, что делает его стратегически важным и мощным инструментом.

Применение в военных и гражданских целях

Важнейшая особенность нового кристалла заключается в его универсальности. Помимо разработки лазерных систем для обороны, такие кристаллы могут быть использованы в медицине.

Например, для создания устройств, которые помогут в диагностике заболеваний с использованием инфракрасных лучей. Также не исключено использование технологии для создания систем слежения и идентификации объектов, таких как ракеты и самолеты.

Реальные перспективы

Хотя на данный момент основное внимание уделяется военному применению новых технологий, китайские специалисты уверены, что этот кристалл найдет широкое применение и в других областях. Например, в создании сверхчувствительных инфракрасных систем наблюдения или в разработке высокоточных лазеров для научных экспериментов.

Возможности для будущего

В мире лазерных технологий этот прорыв имеет огромный потенциал. Китай не только укрепляет свои позиции в сфере обороны, но и создает новые возможности для медицинских и научных достижений. С каждым шагом в области создания таких кристаллов появляются новые перспективы для всего человечества.

Уточнения

Естественный спу́тник - небесное тело, обращающееся по определённой траектории (орбите) вокруг другого объекта в космическом пространстве под действием гравитации.

