В поисках лазера, способного уничтожить спутники: что умеет новый китайский кристалл

Недавнее открытие китайских ученых поразило весь мир. Исследователи создали крупнейший в мире кристалл BGSe, который откроет новые горизонты в разработке сверхмощного лазерного оружия. Этот прорыв уже вызывает оживленные дискуссии среди специалистов, а его возможности могут изменить многие области науки и технологий.
Кристалл BGSe (селеногаллат бария) — это уникальный материал, способный преобразовывать коротковолновое инфракрасное излучение в лучи среднего и дальнего инфракрасного диапазона. Этот процесс является основой работы лазеров, используемых, например, в системах обороны, медицинской диагностике и научных исследованиях.
Разработанный кристалл обладает впечатляющими размерами — его диаметр составляет 60 мм. Это на сегодняшний день самый крупный кристалл BGSe, который был создан. По словам профессора У Хайсиня, руководителя группы ученых, это не просто рекорд, а ключ к новой эре в создании мощных лазеров.
Что важно, новый кристалл способен выдерживать мощность лазерного излучения до 550 мегаватт на квадратный сантиметр. Эта цифра на порядок превышает порог повреждения существующих кристаллов, используемых в военных целях. Такого уровня мощности достаточно, чтобы лазерное оружие могло поразить спутники на орбите, что делает его стратегически важным и мощным инструментом.
Важнейшая особенность нового кристалла заключается в его универсальности. Помимо разработки лазерных систем для обороны, такие кристаллы могут быть использованы в медицине.
Например, для создания устройств, которые помогут в диагностике заболеваний с использованием инфракрасных лучей. Также не исключено использование технологии для создания систем слежения и идентификации объектов, таких как ракеты и самолеты.
Хотя на данный момент основное внимание уделяется военному применению новых технологий, китайские специалисты уверены, что этот кристалл найдет широкое применение и в других областях. Например, в создании сверхчувствительных инфракрасных систем наблюдения или в разработке высокоточных лазеров для научных экспериментов.
В мире лазерных технологий этот прорыв имеет огромный потенциал. Китай не только укрепляет свои позиции в сфере обороны, но и создает новые возможности для медицинских и научных достижений. С каждым шагом в области создания таких кристаллов появляются новые перспективы для всего человечества.
Естественный спу́тник - небесное тело, обращающееся по определённой траектории (орбите) вокруг другого объекта в космическом пространстве под действием гравитации.
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