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Новый вид членистоногих назвали в честь великого генерала — что за секреты скрывают учёные

Учёные присвоили новые имена коллемболам в честь генерала Снесарева и Ярослава Редькина
2:22
Наука

Ученые недавно назвали несколько новых видов коллембол, или мелких членистоногих, в честь значимых личностей России. Это необычное решение стало частью проекта "Их имена в природе", который дает возможность увековечить имена известных людей, а также связать их с открытиями в науке.

Коллембола
Фото: https://commons.wikimedia.org by Andy Murray, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Коллембола

Названия в честь выдающихся людей

Новым видам коллембол были присвоены следующие имена: hypogastrura snesarevi — в честь генерала и востоковеда Андрея Снесарева, anurophorus septemvertex — в честь горного клуба "7 Вершин", и ceratophysella redkini — в честь орнитолога и ученого Ярослава Редькина.

Ведущий научный сотрудник Института биологии и химии Московского педагогического государственного университета Михаил Потапов сообщил, что такие имена даются в честь великих людей, чтобы увековечить их вклад в науку. Это делает виды, получившие такие имена, частью истории и природы.

Как выбираются имена для новых видов

"Названия видам даются в зависимости от их внешнего вида, распространения или биологических свойств. Иногда они присваиваются в честь известных людей, чтобы сохранить их память", — пояснил Михаил Потапов.

Он отметил, что такие имена часто дают те, кто открывает и описывает виды, и это помогает сохранить память о людях, которые способствовали научным достижениям.

Другие примеры увековечивания имен

Не только коллемболы получили свои названия в честь известных личностей. Ранее ученые Института физиологии растений имени К. А. Тимирязева РАН назвали несколько видов микроскопических водорослей, найденных в Эфиопии, в честь казачьего атамана Николая Ашинова и архимандрита Паисия. Эти люди оказали значительное влияние на укрепление российско-абиссинских отношений в XIX веке.

В заключение

Такое решение ученых не только помогает сохранить память о великих людях, но и подчеркивает важность их вклада в науку и культуру. В случае с коллемболами и микроскопическими водорослями, природа навсегда запомнит этих людей через новые виды, которые теперь носят их имена.

Уточнения

Во́доросли (лат. Algae) — гетерогенная экологическая группа преимущественно фотоавтотрофных одноклеточных, колониальных или многоклеточных организмов, обитающих, как правило, в водной среде, в систематическом отношении представляющая собой совокупность многих отделов.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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