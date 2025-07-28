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Ученые раскрыли формулу здоровья: почему 7000 шагов эффективнее, чем 10000?

7000 шагов в день: секрет долголетия и профилактики заболеваний раскрыт учеными
2:44
Наука

Исследования показывают, что для значительного улучшения здоровья достаточно проходить 7000 шагов в день. Это количество шагов не только приносит физическую пользу, но и снижает риск смерти от различных заболеваний.

ходьба
Фото: freepik.com is licensed under public domain
ходьба

Пройти 7000 шагов в день, по данным исследований, связано с на 47% меньшим риском смерти от любой причины. Эти шаги оказывают заметное влияние на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, снижая риск их возникновения на 25%, а риск смерти от них — на 47%. Также, регулярное движение уменьшает вероятность смерти от рака на 37%, от слабоумия — на 38%, и депрессивных симптомов — на 22%. Это делает 7000 шагов важным и достижимым ориентиром для поддержания здоровья.

Команда из Сиднейского университета проанализировала 57 исследований, проведенных с 2014 по 2025 год, которые включали данные о сотнях тысяч взрослых людей без серьезных заболеваний. Исследования, опубликованные в The Lancet Public Health, показали, что чем активнее человек, тем лучше его здоровье в долгосрочной перспективе.

Цель в 7000 шагов в день оказалась более доступной для большинства людей, чем более амбициозные 10 000 шагов. Лаура Флеминг из университета Тиссайда отмечает, что 7000 шагов кажутся более достижимыми и подходят для большинства людей. Эта цель не требует таких усилий, как 10 000 шагов, но при этом дает значительные результаты для здоровья.

Если 7000 шагов в день все же кажутся трудными для выполнения, специалисты советуют стремиться двигаться как можно больше. Мелоди Динг из Сиднейского университета в Австралии подчёркивает, что даже меньшая активность — это уже шаг к улучшению здоровья. Например, выполнение 4000 шагов в день снижает риск смерти на 36% по сравнению с 2000 шагами.

Важно понимать, что 10 000 шагов в день также полезны и не вредны для здоровья, если 7000 шагов — это предел. Однако для большинства людей 7000 шагов вполне достаточно для значительного улучшения здоровья и снижения риска многих заболеваний.

Таким образом, выполнение 7000 шагов в день — это достижимая и эффективная цель для большинства людей, которая приносит ощутимую пользу для здоровья и продлевает жизнь.

Уточнения

Депре́ссия (от лат. deprimo «давить (вниз), подавить») — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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