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Уже в Арктике и в организме: что за токсин медленно отравляет планету

Эколог Рыбальченко объяснил риски трифторуксусной кислоты в осадках
3:40
Наука

Накопление трифторуксусной кислоты в природе и организме человека может привести к серьезным последствиям, включая рак и бесплодие. О рисках этого соединения, рост которого отмечается в осадках, в бесед с Pravda.Ru рассказал член научного совета ППК "Российский экологический оператор" и Росприроднадзора Илья Рыбальченко.

Учёная берёт пробу сточных вод
Фото: Freepik by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Учёная берёт пробу сточных вод

Ранее появились данные о том, что ученые фиксируют рост концентрации трифторуксусной кислоты (TFA) в осадках по всему миру — от Европы до Арктики. Это вещество относится к категории "вечных химикатов" и не разрушается естественным образом. Источниками кислоты становятся промышленные выбросы, хладагенты, пестициды и даже анестетики. По данным журнала Nature, её уже находят в водоемах, почве, пище и даже в крови людей. 

По словам Рыбальченко, TFA — это лишь одна из многочисленных разновидностей так называемых "вечных химикатов", которые все активнее используются в современной промышленности.

Он отметил, что производители, стремясь к эффективности и прибыли, зачастую запускают в оборот новые вещества без должной оценки их последствий.

"Современные технологии, в том числе промышленность, подразумевают активное использование все новых и новых веществ. И, естественно, бизнес, который управляет в настоящий момент промышленностью, хочет минимизировать свои расходы, максимизировать прибыль, и поэтому все более и более эффективные вещества придумываются в тех или иных процессах, не оглядываясь на их вред", — пояснил Рыбальченко.

Он подчеркнул, что такие соединения не разлагаются в природе, накапливаются в организме и могут вызывать тяжелые заболевания.

"Они есть уже везде. Они есть в посуде, в одежде, в органике... Но, к сожалению, они вызывают рак, они вызывают бесплодие, они вызывают сбой иммунитета", — добавил эксперт.

Специалист призвал к ужесточению контроля со стороны государства за подобными веществами. По его мнению, необходимо обязательное исследование новых соединений перед массовым производством.

"Это неправильная история — сначала запустить, пользуясь тем, что еще нет научных исследований. Сначала надо исследовать, а потом запускать в производство", — подчеркнул Рыбальченко.

Он обратил внимание и на бытовые источники опасных соединений, в частности — жаростойкую бумагу и упаковку.

"Многие не знают, что очень часто обычная жаростойкая бумага, которая используется для запекания, часто содержит такие вещества, именно они не дают ей загораться", — отметил эколог.

По его словам, меры защиты уже применяются в других странах: например, производителям безопасных аналогов предоставляют льготные кредиты.

"Те, кто производит безопасные вещества — у них отрицательная кредитная ставка. Берут в банке кредит, а отдают меньше", — рассказал специалист.

Он также пояснил, что современные версии пергаментной бумаги могут быть далеки от традиционного материала, поскольку содержат специальные добавки.

"Сама по себе пергаментная бумага, старинный пергамент — очень хорошая история. Она жирная, чистая, экологичная. А то, что сейчас продается — это совсем другое", — указал Рыбальченко.

Эксперт выразил обеспокоенность отсутствием маркировки и контроля в России и призвал органы власти обратить внимание на эту проблему.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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