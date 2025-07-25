Эта мелочь убивает батарею смартфона: пять ошибок при зарядке

Названые самые вредные для аккумулятора способы зарядки телефона

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Использование неоригинальных зарядок и зарядка до 100% могут негативно повлиять на срок службы аккумулятора смартфона. Об этом Pravda.Ru заявил программист и преподаватель Московской школы программистов Кирилл Ситнов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Смартфон на зарядке

По словам эксперта, в современных смартфонах используется технология быстрой зарядки, но именно она может быть одной из причин преждевременного износа аккумулятора. Он пояснил, что быстрая зарядка предполагает повышенные токи, а это ускоряет деградацию элементов питания.

"С одной стороны, конечно же, производитель примерно закладывает определенное количество циклов зарядки и разрядки, при котором сильно емкость не теряется, но, с другой стороны, если перейти на более щадящий режим зарядки, поменять адаптер, но желательно, конечно же, тоже на оригинальный, то всё должно стать хорошо", — пояснил Ситнов.

Он отметил, что использование неоригинальных зарядных устройств также может навредить. Причина — несовпадение стандартов быстрой зарядки у разных производителей.

"Если использовать что-то неоригинальное, то тоже это влечет за собой некоторые проблемы, поскольку контроллер в устройстве и контроллер в зарядке могут, скажем так, друг друга не понять", — добавил он.

Ситнов также затронул вопрос правильного уровня заряда. Он считает, что, хотя современные смартфоны имеют усовершенствованные системы защиты, лучше избегать полной разрядки и полной зарядки аккумулятора.

"Обычно говорили, что не разряжать аккумулятор ниже 10–15% и до 100%, в принципе, тоже необязательно заряжать, то есть держать его в диапазоне по заряду от 10% до 80–90%", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что особенно вреден заряд до 100% при использовании высоких токов.

"На высоких токах, когда происходит именно заряд до конца, когда уже емкость подходит к пределу, есть некоторая вероятность, что электролит внутри аккумулятора может начать закипать", — сообщил Ситнов.

По его словам, опасность также представляют дешевые пауэрбанки. Он объяснил, что в них часто используются некачественные контролеры и элементы питания, что может привести к снижению емкости аккумулятора телефона.

Кроме того, специалист напомнил о важности температурного режима.