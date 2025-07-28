Когда чистый воздух оборачивается жарким климатом: экологическая дилемма современных городов

Исследование: снижение аэрозольного загрязнения в городах усиливает эффект аномальной жары

2:47 Your browser does not support the audio element. Наука

Уменьшение загрязнения воздуха способствует улучшению здоровья людей, но оно также имеет побочные эффекты, влияющие на климат. Новое исследование показывает, что снижение аэрозольного загрязнения в городах приводит к учащению периодов аномальной жары, что связано с усилением парникового эффекта.

Фото: commons.wikimedia.org by Ninara, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Люди идут по улице

Аэрозольное загрязнение играет важную роль в охлаждении атмосферы, так как оно отражает солнечные лучи, снижая общую температуру. Эти частицы маскируют до половины потепления, вызванного парниковыми газами, замедляя рост тепловых волн. Однако с конца 20-го века ситуация изменилась: по мере того как уровень аэрозолей уменьшался, влияние парниковых газов на климат усилилось.

Исследование, проведённое Гитой Персад из Техасского университета в Остине и её коллегами, использовало климатическую модель для анализа воздействия аэрозольного загрязнения на частоту аномальной жары. В 20-м веке аэрозоли помогали сдерживать рост температуры, но после 2005 года их эффект значительно ослаб, что привело к учащению экстренных периодов сильной жары.

Особенно это влияние заметно в населённых пунктах. Снижение концентрации аэрозолей в атмосфере более чем в два раза превышает увеличение концентрации парниковых газов в некоторых районах, что способствует росту числа дней с высокой температурой.

Прогнозы на будущее неутешительны. Если выбросы парниковых газов продолжат расти, а концентрация аэрозолей снизится, количество дней с аномальной жарой в городах значительно увеличится. Согласно модели, к 2080 году среднее количество таких дней в населённых районах возрастет с 40 до более чем 110 дней в году, что создаст серьёзные проблемы для жизни в городах и для экосистем.

Эксперты подтверждают, что результаты исследования дополняют существующую литературу о влиянии аэрозолей на климат, предоставляя важную информацию для дальнейших прогнозов. Тем не менее, данные основаны на одном сценарии — наихудшем варианте выбросов парниковых газов, что оставляет неопределенности для будущих моделей и предсказаний.

Также важно отметить, что концентрации аэрозолей могут сильно варьироваться в ближайшие годы, что потребует дальнейших исследований и проверки полученных результатов на основе других климатических моделей и исторических данных. Таким образом, эта проблема требует более глубокого анализа и разработки мер по смягчению её воздействия.

Уточнения

Парнико́вый эффект (также оранжерейный или тепличный эффе́кт) — повышение температуры нижних слоёв атмосферы планеты по сравнению с эффективной температурой, то есть температурой теплового излучения планеты, наблюдаемого из космоса.

