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Когда чистый воздух оборачивается жарким климатом: экологическая дилемма современных городов

Исследование: снижение аэрозольного загрязнения в городах усиливает эффект аномальной жары
2:47
Наука

Уменьшение загрязнения воздуха способствует улучшению здоровья людей, но оно также имеет побочные эффекты, влияющие на климат. Новое исследование показывает, что снижение аэрозольного загрязнения в городах приводит к учащению периодов аномальной жары, что связано с усилением парникового эффекта.

Люди идут по улице
Фото: commons.wikimedia.org by Ninara, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Люди идут по улице

Аэрозольное загрязнение играет важную роль в охлаждении атмосферы, так как оно отражает солнечные лучи, снижая общую температуру. Эти частицы маскируют до половины потепления, вызванного парниковыми газами, замедляя рост тепловых волн. Однако с конца 20-го века ситуация изменилась: по мере того как уровень аэрозолей уменьшался, влияние парниковых газов на климат усилилось.

Исследование, проведённое Гитой Персад из Техасского университета в Остине и её коллегами, использовало климатическую модель для анализа воздействия аэрозольного загрязнения на частоту аномальной жары. В 20-м веке аэрозоли помогали сдерживать рост температуры, но после 2005 года их эффект значительно ослаб, что привело к учащению экстренных периодов сильной жары.

Особенно это влияние заметно в населённых пунктах. Снижение концентрации аэрозолей в атмосфере более чем в два раза превышает увеличение концентрации парниковых газов в некоторых районах, что способствует росту числа дней с высокой температурой.

Прогнозы на будущее неутешительны. Если выбросы парниковых газов продолжат расти, а концентрация аэрозолей снизится, количество дней с аномальной жарой в городах значительно увеличится. Согласно модели, к 2080 году среднее количество таких дней в населённых районах возрастет с 40 до более чем 110 дней в году, что создаст серьёзные проблемы для жизни в городах и для экосистем.

Эксперты подтверждают, что результаты исследования дополняют существующую литературу о влиянии аэрозолей на климат, предоставляя важную информацию для дальнейших прогнозов. Тем не менее, данные основаны на одном сценарии — наихудшем варианте выбросов парниковых газов, что оставляет неопределенности для будущих моделей и предсказаний.

Также важно отметить, что концентрации аэрозолей могут сильно варьироваться в ближайшие годы, что потребует дальнейших исследований и проверки полученных результатов на основе других климатических моделей и исторических данных. Таким образом, эта проблема требует более глубокого анализа и разработки мер по смягчению её воздействия.

Уточнения

Парнико́вый эффект (также оранжерейный или тепличный эффе́кт) — повышение температуры нижних слоёв атмосферы планеты по сравнению с эффективной температурой, то есть температурой теплового излучения планеты, наблюдаемого из космоса.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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