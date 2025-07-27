Вода в бассейне чистая, но чем больше вы плаваете, тем выше шанс подцепить инфекцию

Криптоспоридий и другие опасные микробы в бассейнах: что важно знать

3:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Плавание в общественных бассейнах и аквапарках, несмотря на свои многочисленные преимущества для физического, психического и социального здоровья, связано с рядом рисков. Эти риски могут варьироваться от незначительных раздражений кожи до более серьёзных заболеваний, таких как кишечные инфекции. Но соблюдение нескольких простых рекомендаций поможет вам наслаждаться плаванием без лишних беспокойств о здоровье.

Фото: commons.wikimedia.org by Swneumarkt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Бассейн

В новостях и сообщениях в социальных сетях часто поднимают тему "нечистоты" в общественных бассейнах. Эти опасения не лишены оснований, но хорошая новость заключается в том, что хлор, используемый в большинстве бассейнов, эффективно убивает многие патогены. Однако хлор не действует мгновенно и не уничтожает всех микробов.

Центры по контролю и профилактике заболеваний регулярно выпускают предупреждения о вспышках заболеваний, вызванных микробами в общественных бассейнах и аквапарках. Такие вспышки могут включать кожные инфекции, респираторные заболевания, ушные инфекции и расстройства пищеварения. Большинство этих инфекций проходят без серьёзных последствий, но некоторые могут быть более опасными.

Один из самых распространённых микробов в бассейнах — это криптоспоридий, паразит, вызывающий водянистую диарею. Он может выживать в хлорированной воде до 10 дней, что делает его опасным, особенно если фекалии попали в воду. Даже микроскопическое количество криптоспоридиев может вызвать инфекцию у нескольких человек. Другие патогены, такие как синегнойная палочка, могут вызывать сыпь и ушные инфекции, а вирусы, например норовирус и аденовирус, — респираторные заболевания.

Кроме того, люди, попадающие в воду, приносят с собой пот, мочу, масла и клетки кожи, которые могут взаимодействовать с хлором и образовывать побочные продукты, называемые хлораминами. Эти вещества могут быть опасны для здоровья и вызывают знакомый резкий запах хлора, который на самом деле является признаком загрязнённости воды. В чистом бассейне не должно быть запаха хлора, так что если вы ощущаете его слишком сильно, стоит задуматься о чистоте воды.

Для минимизации рисков следует соблюдать несколько простых мер предосторожности:

Примите душ перед плаванием, чтобы удалить с тела грязь и жир, что повысит эффективность хлора.

Не плавайте, если вы больны, особенно если у вас диарея или открытая рана.

Не допускайте попадания воды в рот, чтобы минимизировать шанс проглатывания микробов.

Если у вас диарея, откажитесь от плавания до полного выздоровления.

Периодически посещайте туалет и следите за тем, чтобы дети делали это регулярно.

Меняйте подгузники у детей далеко от бассейна, чтобы предотвратить загрязнение воды.

Сушите уши после купания, чтобы предотвратить ушные инфекции.

Не плавать с открытыми ранами, или убедитесь, что они защищены водонепроницаемой повязкой.

Примите душ после купания, чтобы удалить оставшиеся микробы с кожи.

Следуя этим советам, вы сможете наслаждаться плаванием в общественных бассейнах и аквапарках, минимизируя риски для здоровья.

Уточнения

Криптоспоридии (лат. Cryptosporidium) — род паразитических протистов из типа апикомплекс. Ранее рассматривались как монотипное семейство Cryptosporidiidae в составе класса спорозоа.



Синегно́йная па́лочка (лат. Pseudomonas aeruginosa) — вид грамотрицательных аэробных подвижных палочковидных бактерий.



Вирус Норуолк или вирус Норфолк (англ. Norwalk virus), — вид РНК-содержащих вирусов из семейства калицивирусов (Caliciviridae), единственный в роде норовирусов (Norovirus).



Хлорамин — неорганическое соединение, хлорпроизводное аммиака, бесцветная маслянистая жидкость, растворимая в холодной воде, разлагается при температурах выше −40°С.

