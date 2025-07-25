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Научный скандал: Science отзывает статью об организме, живущем за счет мышьяка

Жизнь на основе мышьяка: публикация в Science отозвана из-за ошибок
1:41
Наука

Пятнадцать лет назад научная группа опубликовала в журнале Science, высоко ценимом в научных кругах, сенсационное заявление: ими был обнаружен организм, способный к существованию за счет процессов, отличающихся от известных ранее форм жизни.

Микроскоп
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Микроскоп

На днях редакторы Science официально отозвали публикацию 2010 года, объяснив это серьезными ошибками в работе. Авторов не обвиняют в подлоге или преднамеренном искажении, но редакторы сочли необходимым завершить научную дискуссию, вызвавшую ажиотаж в научных учреждениях и привлекшую внимание к исследователям, попавшим под шквал критики в социальных сетях и блогах.

Авторы не согласны с отзывом статьи. Их сторонники, в том числе представители NASA, спонсировавшего исследование, утверждают, что отзыв — мера, выходящая за рамки стандартной практики.

По мнению Ники Фокс из NASA, решение Science об отзыве публикации из-за расхождения данных с выводами является беспрецедентным и противоречит принятым научным стандартам.

В 2009 году ученые обнаружили в соленом озере Моно (Калифорния) микробы, способные заменять фосфор, ключевой элемент для жизни, мышьяком — токсичным веществом. В случае подтверждения, это открытие перевернуло бы представления о жизни на Земле и за ее пределами. Микроб получил название GFAJ-1.

 В итоге, научное сообщество пришло к консенсусу о том, что микроб не использует мышьяк для поддержания жизнедеятельности, пишет nytimes.

Уточнения

Мышья́к (химический символ — As, от лат. Arsenicum) — химический элемент 15-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы пятой группы, VA) четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 33. Простое вещество мышья́к — это хрупкий полуметалл стального цвета с зеленоватым оттенком (в серой аллотропной модификации). Ядовит и является канцерогеном.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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