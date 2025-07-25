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Смерть, возрождение и звёзды: что символизировал погребальный ритуал древних египтян

Загадка из прошлого: ИИ расшифровывает секреты погребений в древнем Египте
2:19
Наука

При раскопках археологи столкнулись с интригующими погребальными ритуалами древних египтян, проливающими свет на духовные представления сельских жителей более чем 5000-летней давности.

Египет
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Египет

Среди самых заметных находок — останки девочки-подростка, захороненной на кладбище Адаима, расположенном неподалеку от реки Нил, относящиеся к периоду 3300-2700 гг. до н. э. Примечательно, что после смерти ее правая рука была намеренно отсечена в области плеча и предплечья, вероятно, с использованием топора, а мышцы были разрезаны кремневым орудием.

Те, кто занимался подготовкой тела к погребению, аккуратно разместили отсеченную руку рядом с предплечьем, создавая видимость целостности. По мнению археологов, целью было добиться соответствия положения отрезанной правой руки необычному положению левой руки, согнутой под острым углом и плотно прижатой к телу.

Помимо этого, тело девочки было ориентировано в направлении заходящего солнца в день зимнего солнцестояния, а гроб был направлен на восход Сириуса, самой яркой звезды на ночном небе.

Ученые полагают, что данное захоронение может представлять собой один из самых ранних намеков на миф об Осирисе и Исиде, в котором богиня Исида собирает расчлененное тело Осириса под восходящим Сириусом, символизируя смерть, возрождение и космический порядок.

Согласно исследованиям, эти древние небесные соответствия и символические жесты, вероятно, оказали влияние на религиозные традиции, которые впоследствии были приняты первыми фараонами Египта, появившимися примерно 100-400 лет спустя.

На древнем кладбище также были обнаружены и другие захоронения, в которых останки были расположены определенным образом по отношению к звездам. Анализ более чем 900 гробниц с использованием искусственного интеллекта и машинного обучения выявил долгосрочные культурные изменения в погребальных обычаях, включая постепенное развитие социальных иерархий и духовной символики, пишет Daily Mail.

Уточнения

Миф (от др.-греч. μῦθος — сказание, предание) — символический нарратив (повествование), служащее для носителя объяснением реальности; обычно (но не всегда) не имеет конкретного авторства, связан с традицией и с религиозными верованиями.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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