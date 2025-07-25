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В городах США — жарче, чем в Сахаре: что происходит

Жара в США: температура достигла показателей Сахары
1:42
Наука

Необычайно сильная жара охватила обширную территорию, затронув более двадцати штатов и вынудив свыше 130 миллионов американцев ограничить свою активность на открытом воздухе.

Тепловой удар на улице
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Тепловой удар на улице

Температура достигла таких экстремальных отметок, что в некоторых населенных пунктах стало жарче, чем в африканской Сахаре. —

Национальная метеорологическая служба выпустила предупреждения о надвигающейся опасности, прогнозируя экстремальные температуры от Техаса до северо-восточных регионов страны. Наиболее интенсивная жара зафиксирована в Арканзасе, Луизиане, Миссисипи, Миссури, Теннесси и Оклахоме, где столбики термометров могут подняться до 43-46 градусов Цельсия.

Синоптики предсказывают, что такие города, как Шривпорт, Мемфис и Литл-Рок, столкнутся с наиболее тяжелыми погодными условиями в ближайшие выходные. В Западной Вирджинии ожидается аномальная жара с индексом, превышающим показатели температуры в Сахаре.

Специалисты предупреждают, что сочетание знойных дней и теплых влажных ночей увеличивает риск возникновения заболеваний, связанных с перегревом, таких как тепловое истощение и тепловой удар.

В связи с этим, местные службы спасения рекомендуют населению оставаться в помещениях в часы пиковой активности солнца, употреблять больше жидкости, носить легкую одежду и избегать физических нагрузок на открытом воздухе. Во многих городах организованы специальные центры, где люди могут укрыться от жары, передает Daily Mail.

Уточнения

Сино́птика (др.-греч. συνοπτικός «обозревание всего вместе» от συν- «вместе» + οπτικός «зрительный») — раздел метеорологии, наука, изучающая физические процессы в атмосфере Земли, определяющие будущее состояние погоды.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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