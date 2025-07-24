Надежда на внеземную жизнь угасла: что на самом деле нашли учёные на K2-18b

Надежды на жизнь на K2-18b. Что на самом деле говорят новые данные

В апреле группа ученых из Кембриджа выдвинула гипотезу о потенциальных признаках жизни на планете, обращающейся вокруг отдаленной звезды. Это заявление спровоцировало активные дебаты в астрономическом сообществе, где многие сочли доказательства недостаточными.

Фото: https://webbtelescope.org/contents/media/images/2023/139/01H9R88HG8YXRMARWZ5B1YDT27 by NASA, ESA, CSA, Joseph Olmsted (STScI) Science: Nikku Madhusudhan (IoA), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Экзопланета K2-18 b

Впоследствии команда под эгидой НАСА провела новые исследования планеты K2-18b, расположенной в 124 световых годах от нас. Им удалось получить более детальную информацию о планете, подтвердив наличие воды, возможно, в форме жидкого океана.

Несмотря на это, новые данные не подтвердили наличие жизни. Кембриджская группа в своем первоначальном исследовании предполагала присутствие в атмосфере K2-18b газа, который на Земле производится только живыми организмами. Однако исследование НАСА не выявило убедительных доказательств наличия этого газа.

Более того, команда НАСА утверждает, что даже при наличии этого газа на K2-18b, он мог образоваться в результате абиотических химических процессов. Таким образом, то, что ранее казалось многообещающей биосигнатурой, может оказаться всего лишь иллюзией.

"Основной вывод заключается в том, что обнаружение биосигнатур — сложная задача, независимо от исследуемой планеты", — отметил Джейкоб Бин, астроном из Чикагского университета, не принимавший участия в исследовании.

Уточнения

Экзоплане́та (от др.-греч. ἔξω, exō — «вне», «снаружи»), или внесолнечная планета,— планета, находящаяся за пределами Солнечной системы.



