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Учёные уверяют, что на Земле есть бессмертные существа

Бессмертные существа на нашей планете: учёные уверяют, что на Земле есть такие
0:41
Наука

Учёные уверены, что на Земле есть бессмертные существа. Например, маленькая (всего 4-5 мм в диаметре) коралловая медуза Turritopsis dohrnii.

Земля
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Земля

Да, убить ее несложно — просто поместить в неподходящие условия. Но биологически — она бессмертна.

Ее уникальность в том, что когда она сталкивается с неблагоприятной внешней средой или голодом, может "откатить" свой жизненный цикл назад. Только Turritopsis dohrnii может на самом деле вернуться в детство.

Она превращается в полип — начальную стадию развития. И начинает жить сначала. И так много много раз.

Уточнения

Бессме́ртие — жизнь в физической или духовной форме, не прекращающаяся неопределённо (или сколько угодно) долгое время.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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