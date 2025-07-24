Учёные уверяют, что на Земле есть бессмертные существа

Бессмертные существа на нашей планете: учёные уверяют, что на Земле есть такие

0:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные уверены, что на Земле есть бессмертные существа. Например, маленькая (всего 4-5 мм в диаметре) коралловая медуза Turritopsis dohrnii.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Земля

Да, убить ее несложно — просто поместить в неподходящие условия. Но биологически — она бессмертна.

Ее уникальность в том, что когда она сталкивается с неблагоприятной внешней средой или голодом, может "откатить" свой жизненный цикл назад. Только Turritopsis dohrnii может на самом деле вернуться в детство.

Она превращается в полип — начальную стадию развития. И начинает жить сначала. И так много много раз.

Уточнения

Бессме́ртие — жизнь в физической или духовной форме, не прекращающаяся неопределённо (или сколько угодно) долгое время.



