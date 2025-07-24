Учёные уверяют, что на Земле есть бессмертные существа

Учёные уверены, что на Земле есть бессмертные существа. Например, маленькая (всего 4-5 мм в диаметре) коралловая медуза Turritopsis dohrnii.
Да, убить ее несложно — просто поместить в неподходящие условия. Но биологически — она бессмертна.
Ее уникальность в том, что когда она сталкивается с неблагоприятной внешней средой или голодом, может "откатить" свой жизненный цикл назад. Только Turritopsis dohrnii может на самом деле вернуться в детство.
Она превращается в полип — начальную стадию развития. И начинает жить сначала. И так много много раз.
Бессме́ртие — жизнь в физической или духовной форме, не прекращающаяся неопределённо (или сколько угодно) долгое время.
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