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Из лунной пыли начнут извлекать воду: неожиданное открытие сделали учёные

Как извлекать из лунной пыли воду, воздух и ракетное топливо, раскрыли учёные
0:40
Наука

Китайские учёные выяснили, как из лунной пыли добывать воду, ракетное топливо и воздух.

Луна
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Луна

"Мы никогда не предполагали, какой магией обладает лунная пыль", — сказал профессор Лу Ван из Гонконга, ведущий автор исследования.

Оказалось, что лунную пыль нужно разогреть в присутствии нехитрых катализаторов, и получишь или воду, или воздух, или ракетное топливо — соединения водорода, на которых летят ракеты.

Китайцы, кстати, собираются начать строить лунную станцию, а с Земли так просто все не привезти.

Например, доставка литра воды обойдется примерно в 20 тысяч долларов.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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