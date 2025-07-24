Из лунной пыли начнут извлекать воду: неожиданное открытие сделали учёные

Как извлекать из лунной пыли воду, воздух и ракетное топливо, раскрыли учёные

0:40 Your browser does not support the audio element. Наука

Китайские учёные выяснили, как из лунной пыли добывать воду, ракетное топливо и воздух.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Луна

"Мы никогда не предполагали, какой магией обладает лунная пыль", — сказал профессор Лу Ван из Гонконга, ведущий автор исследования.

Оказалось, что лунную пыль нужно разогреть в присутствии нехитрых катализаторов, и получишь или воду, или воздух, или ракетное топливо — соединения водорода, на которых летят ракеты.

Китайцы, кстати, собираются начать строить лунную станцию, а с Земли так просто все не привезти.

Например, доставка литра воды обойдется примерно в 20 тысяч долларов.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли.

