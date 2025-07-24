Из лунной пыли начнут извлекать воду: неожиданное открытие сделали учёные

Китайские учёные выяснили, как из лунной пыли добывать воду, ракетное топливо и воздух.
"Мы никогда не предполагали, какой магией обладает лунная пыль", — сказал профессор Лу Ван из Гонконга, ведущий автор исследования.
Оказалось, что лунную пыль нужно разогреть в присутствии нехитрых катализаторов, и получишь или воду, или воздух, или ракетное топливо — соединения водорода, на которых летят ракеты.
Китайцы, кстати, собираются начать строить лунную станцию, а с Земли так просто все не привезти.
Например, доставка литра воды обойдется примерно в 20 тысяч долларов.
Луна́ — единственный естественный спутник Земли.
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