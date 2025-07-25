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Экзамены в обед: почему именно в это время студентам легче сдать на лучшее?

Экзамены утром — скрытая угроза результатам: этот час дня повышает шанс на успех в учёбе
2:51
Наука

Оказывается, от времени экзамена зависит больше, чем мы привыкли думать. Итальянские исследователи выяснили, что пик успеваемости на устных экзаменах приходится на обеденное время — примерно с 11:00 до 13:00. А вот раннее утро и поздний день оказались самыми "неудачными" часами.

Экзамен
Фото: freepik.com by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Экзамен

Когда лучше сдавать экзамен?

Для поступления в университет в Италии студенты проходят устное собеседование — часто в непрогнозируемом формате и при высоком уровне стресса.

В ходе нового исследования учёные Университета Мессины изучили 104 552 оценивания, проведённые более чем 680 экзаменаторами по 1243 дисциплинам с 2018 по 2020 год.

Чтобы исключить влияние сложности предметов, исследователи использовали баллы, необходимые для получения степени. Таким образом они выделили именно влияние времени суток на итоговую оценку.

"Мы показали, что результаты академической оценки систематически меняются в течение дня, а пик успеваемости приходится примерно на полдень", — отметил руководитель исследования Кармело Марио Викарио.

Биологические ритмы и оценки

По данным анализа, только 57 % студентов успешно сдавали экзамен. Наибольшие шансы были у тех, кто попадал на экзамен между 11:00 и 13:00.

Вероятность провала возрастала в 08:00, 09:00, а также в 15:00 и позже. Успеваемость выстраивалась по кривой нормального распределения, с чётким "провалом" по краям дня.

"Эти результаты показывают, как биологические ритмы, которые часто игнорируются, могут существенно влиять на исход важных оценок", — добавил ассистент Алессио Авентанти из Болонского университета.

Снижение результатов утром может объясняться "ночным" хронотипом большинства студентов.

А послеобеденное падение связано с усталостью — как у студентов, так и у преподавателей, у которых может возникать "усталость от принятия решений", влияющая на оценки.

Что можно сделать?

Чтобы минимизировать влияние времени:

  • студенты могут отказаться от сдачи в периоды личного снижения активности,
  • стоит уделить внимание качественному сну и перерывам,
  • университетам можно пересмотреть расписание экзаменов, сместив их в более нейтральное время.

"Хотя мы учли уровень сложности, мы не можем исключить влияние других факторов — уровня стресса, режима сна, индивидуальных хронотипов. Это требует дальнейших исследований", — подчеркнул соавтор исследования Массимо Муччарди.

Уточнения

Экза́мен (лат. examen — изначально язычок, стрелка у весов, затем, в переносном значении, оценка, испытание) — итоговая форма оценки знаний. В учебных заведениях проводятся во время экзаменационных сессий.

Биологи́ческие ри́тмы (биоритмы) (от греческого βίος — bios, "жизнь" и ῥυθμός — rhythmos, "любое повторяющееся движение, ритм") — периодически повторяющиеся изменения характера и интенсивности биологических процессов и явлений.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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