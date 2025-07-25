Исследование вируса гриппа: раскрыты шокирующие мутации «испанки» из 1918 года

История миллиона жизней: какой секрет скрывает вирус гриппа 1918 года

2:49 Your browser does not support the audio element. Наука

Группе учёных из Базельского и Цюрихского университетов удалось реконструировать геном вируса гриппа, вызвавшего одну из самых смертоносных пандемий в истории — "испанку" 1918-1920 годов.

Фото: commons.wikimedia by NIAID, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ вирус гриппа

Исследование проводилось на основе уникального образца — тканей 18-летнего пациента из Цюриха, умершего в июле 1918 года во время первой волны эпидемии. Более 100 лет образец хранился в формалине в Медицинской коллекции Университета Цюриха.

Вирус, который уже знал человека

Анализ РНК показал: вирус уже в начале пандемии успел адаптироваться к организму человека. Исследователи обнаружили в швейцарском штамме три мутации, благодаря которым вирус стал опаснее:

две из них сделали его менее уязвимым к защитным механизмам человеческого иммунитета,

третья усилила способность вируса проникать в клетки человека, улучшив взаимодействие с клеточными рецепторами.

"Мы впервые получили доступ к геному вируса гриппа, вызвавшего пандемию 1918-1920 годов в Швейцарии. Это позволяет по-новому взглянуть на динамику адаптации вируса в Европе в начале пандемии", — говорит палеогенетик Верена Шюнеманн.

Как оживить РНК через век

Проблема в том, что РНК — крайне нестойкая молекула, особенно в старых образцах. В отличие от ДНК, она разрушается значительно быстрее. Чтобы обойти это ограничение, учёные разработали новый метод извлечения древней РНК из фиксированных тканей.

"Древняя РНК сохраняется только в очень специфических условиях. Мы создали метод, позволяющий эффективно извлекать и проверять подлинность таких фрагментов", — пояснил первый автор исследования Кристиан Урбан.

Этот подход может стать прорывом в изучении других древних РНК-вирусов, позволив отслеживать их эволюцию и поведение задним числом.

Зачем изучать вирус столетней давности?

Пандемии остаются одной из главных угроз для здоровья и стабильности обществ. Чтобы реагировать быстрее и эффективнее, важно понять, как вирусы адаптируются к человеку.

"Чем больше мы знаем о том, как вирусы мутируют в реальном времени, тем лучше сможем подготовиться к будущим вспышкам", — считает соавтор работы Каспар Штауб.

Исследование стало возможным благодаря сотрудничеству с медицинскими коллекциями в Цюрихе и Берлине. Архивы анатомических образцов — по-прежнему недооценённый ресурс, способный пролить свет на тайны давно ушедших эпидемий.

Уточнения

Грипп — острое респираторное вирусное заболевание, вызываемое вирусами гриппа и поражающее в первую очередь верхние дыхательные пути, а также бронхи и, в более редких случаях, — лёгкие. Выделяется среди острых респираторных вирусных инфекций у людей из-за возможного тяжёлого течения болезни.

