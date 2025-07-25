Древняя гробница в Азербайджане: что скрывает курган возрастом 3800 лет

Древняя усыпальница с воином ростом 2 метра: какое оружие нашли в гробнице

2:34 Your browser does not support the audio element. Наука

На продуваемых ветрами равнинах Джейранчоля, неподалёку от границ с Арменией и Грузией, археологи обнаружили древнюю гробницу, возраст которой — около 3800 лет.

Фото: https://commons.wikimedia.org by BrokenSphere, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ древние захоронения

Курган был найден в пределах Кешикчидагского историко-культурного заповедника — региона, известного своими пещерами, замками и раннехристианскими святынями.

Но находка оказалась особенной: внутри погребальной камеры покоился высокий мужчина, рост которого при жизни достигал примерно 2 метров.

Он был захоронен в "полусогнутом" положении, с бронзовым четырёхгранным наконечником копья в руке — редкостью для этого региона. Судя по обстановке, это был не обычный человек, а, вероятно, уважаемый военачальник.

Гробница, разделённая на миры

Археологи обнаружили, что сама усыпальница была разделена на три отдельные зоны:

В первой находилось тело мужчины с оружием и предметами личного обихода.

Вторая часть содержала 12 глиняных кувшинов, украшенных инкрустациями, в некоторых из них — кости животных.

Третья камера осталась пустой.

Исследователи предполагают, что такая структура отражает древние представления о загробной жизни: пища и вещи сопровождали воина в иной мир, а пустое пространство, возможно, имело ритуальное значение.

Подробности захоронения

Среди найденных артефактов:

бронзовые украшения на щиколотке,

стеклянные бусы,

обсидиановые орудия,

керамика с остатками животной пищи — "провизия в загробный путь".

"Богатое убранство и расположение в центре кургана указывают на высокий статус воина", — говорится в официальном заявлении Министерства культуры Азербайджана.

Курганы Азербайджана: портал в эпоху бронзы

Термин "курган" — тюркского происхождения, означает "холм", и именно такими погребальными насыпями усеяны просторы Восточной Европы и Азии. Азербайджан может похвастаться сотнями таких захоронений, относящихся к бронзовому (3300-1200 гг. до н. э.) и железному веку.

Раскопки в Кешикчидагском заповеднике ведутся активно: за последние 5 лет здесь трудились более 2000 археологов, волонтёров и исследователей. Руководил последними раскопками археолог Института археологии и антропологии Академии наук Азербайджана Шамиль Наджафов.