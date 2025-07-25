Древняя гробница в Азербайджане: что скрывает курган возрастом 3800 лет

На продуваемых ветрами равнинах Джейранчоля, неподалёку от границ с Арменией и Грузией, археологи обнаружили древнюю гробницу, возраст которой — около 3800 лет.
Курган был найден в пределах Кешикчидагского историко-культурного заповедника — региона, известного своими пещерами, замками и раннехристианскими святынями.
Но находка оказалась особенной: внутри погребальной камеры покоился высокий мужчина, рост которого при жизни достигал примерно 2 метров.
Он был захоронен в "полусогнутом" положении, с бронзовым четырёхгранным наконечником копья в руке — редкостью для этого региона. Судя по обстановке, это был не обычный человек, а, вероятно, уважаемый военачальник.
Археологи обнаружили, что сама усыпальница была разделена на три отдельные зоны:
Исследователи предполагают, что такая структура отражает древние представления о загробной жизни: пища и вещи сопровождали воина в иной мир, а пустое пространство, возможно, имело ритуальное значение.
Среди найденных артефактов:
"Богатое убранство и расположение в центре кургана указывают на высокий статус воина", — говорится в официальном заявлении Министерства культуры Азербайджана.
Термин "курган" — тюркского происхождения, означает "холм", и именно такими погребальными насыпями усеяны просторы Восточной Европы и Азии. Азербайджан может похвастаться сотнями таких захоронений, относящихся к бронзовому (3300-1200 гг. до н. э.) и железному веку.
Раскопки в Кешикчидагском заповеднике ведутся активно: за последние 5 лет здесь трудились более 2000 археологов, волонтёров и исследователей. Руководил последними раскопками археолог Института археологии и антропологии Академии наук Азербайджана Шамиль Наджафов.
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