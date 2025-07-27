Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новая любовь или шоу? Шаляпин и победительница шоу Кондитер поженились
Доступные квартиры в Будапеште: что нужно знать о панельных домах
Как вырастить ландыш
Un Jardin à Cythère: аромат, который переносит в цветущую Грецию
Настоящий замок Дракулы: что увидеть в Хунедоаре
Нейропсихолог Колобова назвала причины постоянной раздражительности у взрослых
Криптоспоридий и другие опасные микробы в бассейнах: что важно знать
Водитель может потребовать ускорить оформление после остановки ГАИ
Интровертам на заметку: как ИИ может помочь в карьере

Эпоха героев или реальность? Раскопки в Трое перевернули представление о войне

Троя - не миф: археологи нашли новые улики жестокого сражения бронзового века
2:51
Наука

В 2025 году турецкие археологи продолжили раскопки в Трое, раскрывая все новые свидетельства, которые подтверждают реальность Троянской войны, описанной в эпосе Гомера. В ходе сезона раскопок были обнаружены тысячи камней для пращи, наконечников стрел и другие артефакты, которые относятся к позднему бронзовому веку, около 3200-3600 лет назад. Эти находки связаны с периодом, когда, согласно мифологии, происходила знаменитая Троянская война.

Пожар Трои, картина Питера Схаубрука
Фото: commons.wikimedia by Pieter Schoubroeck (1570–1607), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пожар Трои, картина Питера Схаубрука

Основные находки включают глиняные и сглаженные речные камни, предназначенные для пращи, а также наконечники стрел, обугленные здания и человеческие скелеты. Камни для пращи, особенно характерные для войны, были найдены в слоях, датируемых временем, когда Троя переживала своё разрушение. Как пишет Daily Mail, эти находки прямо указывают на внезапные и жестокие атаки, а также рукопашные бои, что может стать новым доказательством реальности конфликта.

Слой разрушений, найденный археологами, включает сожженные руины, сломанное оружие и останки людей. Всё это свидетельствует о том, что Троя пережила жестокое нападение, которое, вероятно, произошло в результате внезапного вторжения. Стратегическая важность Трои как торгового центра, расположенного между Европой и Азией, делает её ценным объектом для завоевания, что объясняет жестокость и масштаб разрушений.

Миф о Троянской войне долгое время считался мифом, с точки зрения историков, которые рассматривали "Илиаду" Гомера как художественное произведение, а не как документальное описание реальных событий. Однако археологические находки всё больше подтверждают, что Троя действительно пережила разрушительную войну, и многие элементы мифа могут быть основаны на реальных исторических событиях.

Проект "Наследие для будущего", инициированный Турцией, направлен на поиски неопровержимых доказательств существования Троянской войны. Исследователи отмечают, что хотя миф о деревянной лошадке, возможно, является поэтическим символом, другие элементы мифа, такие как осада Трои и разрушение города, имеют реальные исторические корни.

Современные археологические данные, включая новые находки камней для пращи, оружия и человеческих останков, подтверждают, что Троя пережила настоящую войну в конце бронзового века. Этот конфликт, вероятно, сыграл важную роль в распаде бронзового века и смене эпох, а также стал основой для великого эпоса, который дошел до нас в виде "Илиады" Гомера.

Уточнения

Троя́нская война́ — легендарная война, сказания о которой были распространены в греческом народе ещё до сложения Гомеровского эпоса: автор первой рапсодии «Илиады» предполагает в своих слушателях подробное знакомство с циклом этих сказаний и рассчитывает на то, что Ахилл, Атрей, Одиссей, Аякс Великий, Аякс Малый, Гектор уже знакомы им.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Популярное
26 июля: последняя жертва инквизиции, кубинская революция и Собор Архангела Гавриила

26 июля 1826 года в Валенсии казнен учитель Каэтано Риполь — последняя жертва инквизиции. Какими еще историческими событиями знаменит этот день?

26 июля: последняя жертва инквизиции, кубинская революция и Собор Архангела Гавриила
Несколькими пожилыми деятелями Кракова основан Клуб лысых… — писала газета Новости дня 26 июля 1902 года
Несколькими пожилыми деятелями Кракова основан Клуб лысых… — писала газета Новости дня 26 июля 1902 года
27 июля: новый Титаник, авиакатастрофа во Львове и игры в Лондоне
Крики в честь победителей смешивались с истериками женщин… — писала газета Биржевые новости 27 июля 1908 года
На Украине идёт война силовиков, которые стали политиками. Это уже агония государства Любовь Степушова Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер
Последние материалы
Россия лидирует по объёму поставок грузинского виски
Осознанное купание: как превратить ванну в антистресс-ритуал
Троя - не миф: археологи нашли новые улики жестокого сражения бронзового века
Не Прага и не Карловы Вары — а лучше: этот чешский город удивит даже бывалых путешественников
Водители избегают деталей с авторазборок из-за страха перенять негатив
Когда коту нужен груминг: колтуны, линька и кожные проблемы — главные сигналы»
Жанна Агалакова* об американских школах: недостаток информации о роли СССР в войне
Тень не приговор: идеальные растения для тенистых участков сад
Спортивный учёный рассказал о главном заблуждении большинства мужчин, связанном с набором массы
Как прогулки после ужина могут улучшить здоровье: советы специалистов по питанию
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.