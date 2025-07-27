Эпоха героев или реальность? Раскопки в Трое перевернули представление о войне

Троя - не миф: археологи нашли новые улики жестокого сражения бронзового века

2:51 Your browser does not support the audio element. Наука

В 2025 году турецкие археологи продолжили раскопки в Трое, раскрывая все новые свидетельства, которые подтверждают реальность Троянской войны, описанной в эпосе Гомера. В ходе сезона раскопок были обнаружены тысячи камней для пращи, наконечников стрел и другие артефакты, которые относятся к позднему бронзовому веку, около 3200-3600 лет назад. Эти находки связаны с периодом, когда, согласно мифологии, происходила знаменитая Троянская война.

Фото: commons.wikimedia by Pieter Schoubroeck (1570–1607), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пожар Трои, картина Питера Схаубрука

Основные находки включают глиняные и сглаженные речные камни, предназначенные для пращи, а также наконечники стрел, обугленные здания и человеческие скелеты. Камни для пращи, особенно характерные для войны, были найдены в слоях, датируемых временем, когда Троя переживала своё разрушение. Как пишет Daily Mail, эти находки прямо указывают на внезапные и жестокие атаки, а также рукопашные бои, что может стать новым доказательством реальности конфликта.

Слой разрушений, найденный археологами, включает сожженные руины, сломанное оружие и останки людей. Всё это свидетельствует о том, что Троя пережила жестокое нападение, которое, вероятно, произошло в результате внезапного вторжения. Стратегическая важность Трои как торгового центра, расположенного между Европой и Азией, делает её ценным объектом для завоевания, что объясняет жестокость и масштаб разрушений.

Миф о Троянской войне долгое время считался мифом, с точки зрения историков, которые рассматривали "Илиаду" Гомера как художественное произведение, а не как документальное описание реальных событий. Однако археологические находки всё больше подтверждают, что Троя действительно пережила разрушительную войну, и многие элементы мифа могут быть основаны на реальных исторических событиях.

Проект "Наследие для будущего", инициированный Турцией, направлен на поиски неопровержимых доказательств существования Троянской войны. Исследователи отмечают, что хотя миф о деревянной лошадке, возможно, является поэтическим символом, другие элементы мифа, такие как осада Трои и разрушение города, имеют реальные исторические корни.

Современные археологические данные, включая новые находки камней для пращи, оружия и человеческих останков, подтверждают, что Троя пережила настоящую войну в конце бронзового века. Этот конфликт, вероятно, сыграл важную роль в распаде бронзового века и смене эпох, а также стал основой для великого эпоса, который дошел до нас в виде "Илиады" Гомера.

Уточнения

Троя́нская война́ — легендарная война, сказания о которой были распространены в греческом народе ещё до сложения Гомеровского эпоса: автор первой рапсодии «Илиады» предполагает в своих слушателях подробное знакомство с циклом этих сказаний и рассчитывает на то, что Ахилл, Атрей, Одиссей, Аякс Великий, Аякс Малый, Гектор уже знакомы им.

