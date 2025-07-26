Феномен бесконечности: как новая галактика может изменить наши представления о чёрных дырах

Астрономы обнаружили галактику в форме символа бесконечности

3:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Астрономы сделали удивительное открытие, обнаружив галактику, которая имеет форму символа бесконечности. Эта необычная структура возникла в результате слияния двух галактик, что привело к образованию сверхмассивной черной дыры в центре. Такое открытие может сыграть ключевую роль в понимании механизмов формирования черных дыр и их эволюции во Вселенной.

Фото: NASA/ESA by F. Ubertosi et al., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чёрные дыры Abell 478 и NGC 5044

Главной особенностью этой галактики является не только ее форма, но и то, что сверхмассивная черная дыра, находящаяся в ее центре, только что образовалась. Это крайне редкое явление, которое позволяет астрономам наблюдать процесс формирования черной дыры вскоре после её появления. Это открытие может быть первым прямым наблюдением сверхмассивной черной дыры на ранней стадии её существования, что даёт ценную информацию для будущих исследований, которые были опубликованы на страницах The Astrophysical Journal Letters.

Данные для исследования были собраны с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба, обсерватории Кека, а также архивных данных из Национальной радиоастрономической обсерватории и рентгеновской обсерватории Чандра. Эти уникальные инструменты позволили астрономам детально изучить структуру и свойства галактики и её черной дыры.

Чёрная дыра в этой галактике расположена не в центре одной из галактик, как обычно бывает, а именно в середине образовавшегося структуры. Это является совершенно необычным и ещё более укрепляет важность этого открытия для астрономии. Такая характеристика указывает на то, что черная дыра могла образоваться в результате особенных условий, созданных слиянием галактик.

Существует несколько теорий, объясняющих, как могут формироваться сверхмассивные черные дыры. Одна из них, теория "семян света", предполагает, что маленькие черные дыры сливаются, образуя более крупные. Другая теория, "тяжелые семена", считает, что такие дыры могут образовываться из коллапсирующих газовых облаков. Открытие галактики "Бесконечность" предоставляет уникальную возможность для тестирования этих теорий и углубления нашего понимания процессов, происходящих на самых ранних этапах формирования черных дыр.

Столкновение двух галактик могло создать экстремальные условия, способствующие образованию столь массивной черной дыры. Высокая плотность газа и энергии, характерные для ранних космических эпох, могли стать катализатором для таких мощных процессов. Это открытие подчеркивает важность исследований подобных экстраординарных явлений, которые могут стать ключом к разгадке природы Вселенной.

Тем не менее, для окончательного подтверждения теорий и результатов наблюдений потребуется провести дополнительные исследования. Эти работы могут раскрыть ещё больше тайн, связанных с образованием черных дыр и эволюцией галактик, а также дать новые ответы на вопросы о структуре и развитии космоса.

Уточнения

Космический телескоп «Джеймс Уэ́бб» (англ. James Webb Space Telescope, JWST) — орбитальная инфракрасная обсерватория.

