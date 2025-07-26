Секрет мощного захвата: раскрыта охотничья стратегия древнего динозавра

Палеонтологи в восторге: в Монголии обнаружен динозавр с уникальными конечностями

2:44 Your browser does not support the audio element. Наука

В пустыне Гоби в Монголии был найден новый вид динозавра, родственный велоцираптору. Этот маленький, но коренастый хищник получил название Shri rapax и привлек внимание палеонтологов благодаря необычным особенностям своих конечностей, включая гигантские когти и толстые руки. Размер этого динозавра составляет около 2 метров в длину, что делает его заметно меньшим по сравнению с его более известными сородичами.

Фото: commons.wikimedia by ho visto nina volare from Italy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ велоцираптор, модель

Название нового вида, Shri rapax, было выбрано по причине хищных черт его верхних конечностей, которые явно указывали на мощный захват. Это открытие стало возможным благодаря исследованию окаменелости, обнаруженной ещё в 2010 году. Окаменелость была передана в частные коллекции Японии и Великобритании, а недавно она вернулась в Монголию для дальнейшего изучения.

Основное внимание ученых привлекла структура руки динозавра. Она оказалась чрезвычайно прочной, а удлинённый коготь был значительно больше, чем у близкородственных видов. Длина его среднего когтя составляла 79,5 миллиметра, что почти в два раза превышает размер когтей его сородичей. Это указывает на способность динозавра к мощному захвату, что может быть важным элементом его охотничьей стратегии.

Одной из проблем, с которой столкнулись ученые, стало отсутствие черепа и нескольких позвонков при первоначальной находке. Однако с использованием компьютерной томографии исследователи смогли воссоздать недостающие части, что позволило более точно понять строение черепа. Он был коротким и крепким, что указывает на мощный прикус — вероятно, Shri rapax был эффективным хищником, способным разрушать плоть своей жертвы.

Эта находка имеет большое значение для понимания эволюции динозавров-тероподов. Джеймс Наполи из Университета Стоуни Брук, участвовавший в исследовании, отметил, что восстановление черепа и позвонков крайне важно для полной реконструкции образа жизни и места этого динозавра в цепочке эволюции. Shri rapax, вероятно, сыграл свою роль в экологической нише в период 75-71 миллионов лет назад, когда существовал в формации Джадохта.

Открытие нового вида динозавра в Монголии не только расширяет наши знания о древней жизни, но и дает ценные данные для понимания взаимодействия различных видов в эволюционной цепочке хищников, а также их адаптаций, которые позволили выжить в условиях древней экосистемы.

Уточнения

Shri class="ref-info" style="cursor: help;" title="на латинском языке">(лат.) — род тероподных динозавров из подсемейства велоцирапторин (Velociraptorinae) семейства дромеозаврид (Dromaeosauridae), живших во времена позднемеловой эпохи на территории современной Монголии. В 2025 году Леа Мутриль и её коллеги описали вид Shri rapax из джадохтской свиты, остатки которого представлены почти полным скелетом, включая ныне утерянный череп.



Велоцира́птор (лат. Velociraptor; от лат. velox — быстрый и raptor — охотник) — род хищных двуногих динозавров из семейства дромеозаврид, подсемейства велоцирапторин.

