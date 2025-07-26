Секрет мощного захвата: раскрыта охотничья стратегия древнего динозавра

В пустыне Гоби в Монголии был найден новый вид динозавра, родственный велоцираптору. Этот маленький, но коренастый хищник получил название Shri rapax и привлек внимание палеонтологов благодаря необычным особенностям своих конечностей, включая гигантские когти и толстые руки. Размер этого динозавра составляет около 2 метров в длину, что делает его заметно меньшим по сравнению с его более известными сородичами.
Название нового вида, Shri rapax, было выбрано по причине хищных черт его верхних конечностей, которые явно указывали на мощный захват. Это открытие стало возможным благодаря исследованию окаменелости, обнаруженной ещё в 2010 году. Окаменелость была передана в частные коллекции Японии и Великобритании, а недавно она вернулась в Монголию для дальнейшего изучения.
Основное внимание ученых привлекла структура руки динозавра. Она оказалась чрезвычайно прочной, а удлинённый коготь был значительно больше, чем у близкородственных видов. Длина его среднего когтя составляла 79,5 миллиметра, что почти в два раза превышает размер когтей его сородичей. Это указывает на способность динозавра к мощному захвату, что может быть важным элементом его охотничьей стратегии.
Одной из проблем, с которой столкнулись ученые, стало отсутствие черепа и нескольких позвонков при первоначальной находке. Однако с использованием компьютерной томографии исследователи смогли воссоздать недостающие части, что позволило более точно понять строение черепа. Он был коротким и крепким, что указывает на мощный прикус — вероятно, Shri rapax был эффективным хищником, способным разрушать плоть своей жертвы.
Эта находка имеет большое значение для понимания эволюции динозавров-тероподов. Джеймс Наполи из Университета Стоуни Брук, участвовавший в исследовании, отметил, что восстановление черепа и позвонков крайне важно для полной реконструкции образа жизни и места этого динозавра в цепочке эволюции. Shri rapax, вероятно, сыграл свою роль в экологической нише в период 75-71 миллионов лет назад, когда существовал в формации Джадохта.
Открытие нового вида динозавра в Монголии не только расширяет наши знания о древней жизни, но и дает ценные данные для понимания взаимодействия различных видов в эволюционной цепочке хищников, а также их адаптаций, которые позволили выжить в условиях древней экосистемы.
Shri
Велоцира́птор (лат. Velociraptor; от лат. velox — быстрый и raptor — охотник) — род хищных двуногих динозавров из семейства дромеозаврид, подсемейства велоцирапторин.
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