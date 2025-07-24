Забытый герой: скелет рыцаря найден в центре Гданьска под зданием

Уникальная находка в Польше: скелет рыцаря найден под бывшим кафе

1:21 Your browser does not support the audio element. Наука

В польском Гданьске, под помещением бывшего кафе-мороженого, археологи сделали открытие — останки рыцаря, жившего в эпоху Средневековья.

Фото: commons.wikimedia.org by Michael and Ephtichius, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Картина в церкви Богородицы Периблептос Охридской

По информации, предоставленной CNN археологической компанией ArcheoScan, работы на участке в историческом районе Гданьска (Средместье) велись с 2023 года. Первым артефактом стала средневековая надгробная плита, украшенная резьбой с изображением рыцаря.

После поднятия плиты в июле под ней был обнаружен целый скелет мужчины, предположительно, жившего в XIII-XIV веках.

Сильвия Куржинска, археолог и руководитель ArcheoScan, подчеркнула "исключительную ценность" находки, назвав её "одним из важнейших археологических открытий в Польше за последние годы".

Плита изготовлена из готландского известняка, очень ценимого в Средние века. На рельефе изображен рыцарь в доспехах, вооруженный мечом и щитом.

Рост рыцаря значительно превышает средний для той эпохи.

Куржинска отметила удивительную сохранность надгробия, учитывая мягкость известняка и длительное пребывание под землей.

Расположение рыцаря с поднятым мечом, вероятно, символизирует его власть и высокое положение в обществе.

Уточнения

Гданьск (пол. [ˈgdaɲsk], кашуб. Gduńsk, лат. Gedanum, Dantiscum, в 1308—1466 и 1793—1945 годах носил название Да́нциг, нем. Danzig) — город в северной Польше, шестой по населению в стране (486 тыс. чел. на 2024 год) и крупнейший по площади. Административный центр Поморского воеводства. Вместе с соседними Сопотом и Гдыней образует агломерацию Труймясто — «Трёхградье» с общим населением в 747 637 жителей (2017).



