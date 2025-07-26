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Мозг старел быстрее: шокирующее открытие о последствиях пандемии, которое затронуло всех

Ученые: пандемия ускорила старение мозга, особенно у мужчин
3:05
Наука

Недавние исследования показывают, что пандемия covid-19 могла ускорить процессы старения мозга даже до того, как люди заразились вирусом. Ученые выяснили, что мозг старел на 5,5 месяцев на ранних стадиях пандемии, причем изменения были замечены у людей, которые не болели covid-19. Это открытие подчеркивает важность психоэмоциональных факторов, таких как стресс, изоляция и изменения в образе жизни, в процессе старения мозга.

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Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Free_3D_Illustration_Of_A_Mental_Health_Conceptual_Image_By_Quince_Media_09.jpg by Quince Media
Ожидания и вкус: как предвкушение влияет на наши ощущения

Исследование проводилось с использованием модели машинного обучения, анализирующей более 15 000 снимков мозга. Для исследования были выбраны 996 добровольцев из британского биобанка, которые были разделены на контрольную и экспериментальную группы. Ученые исследовали изменения в структуре мозга участников до и после начала пандемии.

Результаты показали, что пандемия действительно ускорила старение мозга на 5,5 месяцев среди тех, кто не был заражен covid-19. Это явление было особенно выражено среди мужчин и людей с низким социально-экономическим статусом. Для этих групп изменения в мозге оказались более заметными, что может свидетельствовать о том, что пандемия усугубила существующие социальные и экономические неравенства.

Однако важно отметить, что участники исследования были более здоровыми и состоятельными, чем среднестатистические жители Великобритании. Это может ограничить распространение результатов на более широкую популяцию, так как социально уязвимые группы могли подвергаться еще большему стрессу и, следовательно, испытывать более сильные изменения в мозге.

Одним из ключевых выводов исследования является возможность частичного восстановления структурных изменений в мозге. Несмотря на это, учёные предупреждают, что такие изменения могут быть недооценены, особенно в отношении более уязвимых групп населения, для которых пандемия могла оказать более разрушительное воздействие.

Кроме того, изменения, скорее всего, были вызваны не только самими инфекциями и заболеваниями, но и факторами, связанными с изоляцией, одиночеством и резким изменением повседневной жизни. Например, работа на удаленке, закрытие учебных заведений и ограниченные социальные взаимодействия могли существенно повлиять на психическое и физическое здоровье.

Результаты исследования поднимают важный вопрос о долгосрочных последствиях пандемии для общественного здоровья, особенно для тех, кто пережил её на фоне стресса и социальной изоляции. В будущем ученые планируют продолжить исследования, чтобы лучше понять, как изменения, вызванные пандемией, могут повлиять на старение мозга в разных популяциях и какие меры могут помочь минимизировать эти последствия.

Уточнения

COVID-19 (аббр. от англ. COronaVIrus Disease 2019 — коронави́русная инфе́кция 2019 года, рус. кови́д), ранее коронавирусная инфекция 2019-nCoV — потенциально тяжёлая острая респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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