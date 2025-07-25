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Шокирующее открытие: глютен и СРК связаны совсем не так, как вы думаете

Научный прорыв: результаты исследования о глютене и СРК заставят вас пересмотреть диету
2:38
Наука

Исследования, проводимые в Университете Макмастера, отошли от распространённого мнения, что глютен является основной причиной синдрома раздраженного кишечника (СРК). На самом деле, оказывается, что для большинства пациентов с СРК глютен не вызывает ухудшения симптомов. Однако есть те, у кого этот компонент может действительно быть триггером.

Хлеб
Фото: flickr.com by Stacy Spensley, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Хлеб

В исследовании участвовали 28 пациентов с диагнозом СРК, которые отметили улучшение состояния после перехода на безглютеновую диету. Эти участники ели безглютеновую пищу в течение трёх недель, после чего были проанализированы их симптомы.

Во время эксперимента участники съели три вида батончиков: один с пшеницей, другой с глютеном, а третий — без обоих компонентов. Все батончики содержали эквивалент четырех ломтиков хлеба с глютеном, а участники не знали, какие из них содержат глютен или пшеницу.

Результаты показали, что симптомы ухудшились у большинства участников, независимо от того, были ли в батончиках глютен или пшеница. Так, восемь участников сообщили об ухудшении состояния после употребления батончиков, содержащих эквивалент четырех ломтиков хлеба с глютеном, а десяти — после батончиков с глютеном и одиннадцати — после пшеничных. Странно, но все три типа батончиков вызвали ухудшение состояния у почти одинакового числа пациентов.

Такие результаты могут свидетельствовать о так называемом эффекте ноцебо. Это феномен, когда люди начинают чувствовать ухудшение состояния просто из-за того, что ожидают этого. В этом случае, зная, что батончики могут усугубить симптомы, участники сами провоцировали свои ощущения.

Дополнительные данные из исследования, включая анализ проб кала, показали, что некоторые участники не соблюдали рекомендации и потребляли недостаточное количество глютена или пшеницы. Это могло повлиять на точность результатов, так как они не получили нужной дозы этих компонентов, чтобы вызвать заметное ухудшение симптомов.

Исследователи продолжают изучать, как глютен и пшеница воздействуют на микробиом кишечника и могут быть связаны с проявлением симптомов СРК. Это открытие позволяет значительно уточнить представления о том, как именно определённые продукты влияют на состояние пациентов с синдромом раздраженного кишечника.

Уточнения

Клейкови́на глюте́н (от лат. gluten — «клей»; устаревшее — кле́бер) — понятие, объединяющее группу сходных белков, содержащихся в семенах злаковых растений, в особенности пшеницы, ржи и ячменя.

Синдро́м раздражённого кише́чника (СРК) — хроническое, часто изнурительное и широко распространённое нарушение взаимодействия кишечника и головного мозга.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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