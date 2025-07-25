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За гранью жизни: как древние люди создавали ритуалы погребения

Ритуалы смерти древних гоминидов: новые открытия о Homo sapiens и неандертальцах
4:15
Наука

Исследования погребальных обычаев у древних людей остаются одной из самых захватывающих тем археологии. Новые находки, такие как останки вида Homo naledi в пещере Восходящей Звезды, привлекают внимание ученых и дают новые основания для гипотез о ритуалах, связанных с погребением. Несмотря на сомнения, обновленные исследования подтверждают правдоподобность этих теорий.

Homo neanderthalensis, реконструкция
Фото: commons.wikimedia by Matteo De Stefano/MUSE, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Homo neanderthalensis, реконструкция

Одним из первых подтверждений осознания смерти у древних гоминидов является находка 29 скелетов в Испании, в яме Сима-де-лос-Уэсос. Это открытие стало доказательством того, что наши предки не только осознавали свою смертность, но и, возможно, использовали захоронения как способ справиться с потерями и уменьшить тревогу. Захоронения могли служить актом уважения к умершим и осознания их значимости.

Некоторые ученые считают, что тела могли быть сброшены в яму насильственно. Важность этого проекта DEATHREVOL заключается в поисках аналогичных памятников в Европе и изучении погребальных практик разных видов гоминидов.

Неандертальцы также оставили после себя свидетельства уважения к своим мертвым. В пещере Шанидар археологи обнаружили останки 10 неандертальцев, одно из захоронений включало цветы. Это может свидетельствовать о ритуалах погребения, направленных на уважение к умершему и предотвращение падежа. Пыльца, возможно, использовалась для отпугивания падальщиков, что говорит о заботе о теле умершего.

Не все неандертальцы были похоронены в пещерах, что может указывать на разнообразие погребальных традиций. Эти практики могут быть как самостоятельными, так и заимствованными от Homo sapiens.

Homo sapiens начали хоронить своих умерших около 120 000 лет назад, часто включая погребальный инвентарь. Эти ранние захоронения свидетельствуют о развитии символического отношения к смерти и жизни после неё. Ярким примером является захоронение ребёнка в пещере Панга-я-Саиди, датированное 78 000 лет назад, которое отражает высокую детскую смертность и глубокие переживания ранних людей.

"Хорошие" и "плохие" смерти, такие как смерть пожилых людей и смерть детей, могли сыграть ключевую роль в развитии погребальных ритуалов. Быстрая детская смертность могла способствовать зарождению ритуалов, направленных на облегчение боли утрат.

В пещере Панга-я-Саиди был найден ребёнок по имени Мтото, похороненный рядом с жилым пространством. Это говорит о важности сохранения связи с умершими, возможно, для поддержания памяти о них.

Пещера Восходящей Звезды стала еще одним важным открытием, где были найдены возможные погребения H. naledi. Следы камня рядом с рукой одного из скелетов могут свидетельствовать о намерении организовать захоронение, что усиливает гипотезу о ритуальных действиях этих людей.

Однако размер мозга H. naledi вызывает сомнения о степени осознания смерти этим видом. Отсутствие доказательств заботы о больных ставит под вопрос сложность их погребальных обычаев. Камера с костями не подходит для регулярных визитов, что вызывает еще больше вопросов.

Некоторые ученые предполагают, что пещера могла использоваться бабуинами, что может объяснять накопление костей. Это добавляет сложностей в интерпретацию погребальных традиций у различных видов гоминидов.

Длительное детство H. naledi, как и у современных людей, возможно, способствовало развитию погребальных практик, особенно в отношении детей. Это открывает новые горизонты для изучения социального поведения у древних людей.

Интерес к новым открытиям в области погребальных обычаев продолжает расти, и эти находки могут значительно изменить наше понимание поведения гоминидов, а также их отношения к жизни и смерти.

Уточнения

Homo naledi (лат., возможные русские названия: Человек наледи или Человек из Диналеди) — ископаемый вид людей.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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