Стоунхендж: кто и как перенес камни весом 25 тонн на тысячи километров

Вопрос о том, как древние строители доставили массивные камни для Стоунхенджа, всегда вызывал бурные споры среди ученых. В последние десятилетия появилось множество теорий, и вот одна из них недавно потеряла свою актуальность. Речь идет о гипотезе о ледниковом переносе камней.
Многие исследователи ранее придерживались версии, что часть камней для Стоунхенджа могла быть перенесена ледником. Однако недавние геохимические и минералогические исследования опровергли эту теорию. В ходе работы было проведено тщательное исследование "голубых камней", которые составляют часть структуры Стоунхенджа.
Как выяснилось, камни из Уэльса, расположенного на расстоянии 200 километров от Стоунхенджа, не были перенесены ледником. Исследования показали, что на них нет следов, которые могли бы свидетельствовать о переносе льдом. Вместо этого, они были обработаны людьми. Это открытие исключает возможность транспортировки камней природными силами.
Полевое исследование показало, что в области, где находится Стоунхендж, не было обнаружено следов ледниковых переноса, ни валунов, ни мелких камней, которые могли бы быть связаны с этим процессом. Таким образом, стало ясно, что камни были доставлены людьми с использованием орудий и технических средств.
Стоунхендж был построен в период между 2400 и 2600 годами до нашей эры. Это сооружение привлекает внимание своими массивными камнями, вес которых составляет до 25 тонн.
Однако строительство такого масштабного объекта в неолитической Британии вызывало множество вопросов. Почему в таком отдаленном регионе, не имевшем развитых технологий, удалось доставить такие огромные блоки камней?
По мнению исследователей, крупнейшие камни для Стоунхенджа были привезены людьми, а не перемещены с помощью ледников.
Исследования показали, что камни были выработаны из крупных блоков, подобных тем, которые находят в самом Стоунхендже. Это подтверждает, что древние люди использовали инженерные и технические навыки, чтобы перемещать и обрабатывать эти массивные камни.
Сегодня ученые утверждают, что создание Стоунхенджа было результатом человеческого труда. Люди использовали свои навыки в обработке камня и транспортировке массивных блоков с помощью технологий, доступных в ту эпоху.
Стоунхендж Стонхендж (англ. Stonehenge [stəʊ̯n'hɛndʒ]) — внесённое в список Всемирного наследия каменное мегалитическое сооружение (кромлех) в графстве Уилтшир (Англия).
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