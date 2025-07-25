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Стоунхендж: кто и как перенес камни весом 25 тонн на тысячи километров

Археологи опровергли гипотезу ледникового переноса камней для Стоунхенджа
2:56
Наука

Вопрос о том, как древние строители доставили массивные камни для Стоунхенджа, всегда вызывал бурные споры среди ученых. В последние десятилетия появилось множество теорий, и вот одна из них недавно потеряла свою актуальность. Речь идет о гипотезе о ледниковом переносе камней.

стоунхендж
Фото: Wikipedia by simonwakefield, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
стоунхендж

Ледниковая гипотеза под сомнением

Многие исследователи ранее придерживались версии, что часть камней для Стоунхенджа могла быть перенесена ледником. Однако недавние геохимические и минералогические исследования опровергли эту теорию. В ходе работы было проведено тщательное исследование "голубых камней", которые составляют часть структуры Стоунхенджа.

Новый подход: анализ камней

Как выяснилось, камни из Уэльса, расположенного на расстоянии 200 километров от Стоунхенджа, не были перенесены ледником. Исследования показали, что на них нет следов, которые могли бы свидетельствовать о переносе льдом. Вместо этого, они были обработаны людьми. Это открытие исключает возможность транспортировки камней природными силами.

Преобразование гипотезы о перемещении

Полевое исследование показало, что в области, где находится Стоунхендж, не было обнаружено следов ледниковых переноса, ни валунов, ни мелких камней, которые могли бы быть связаны с этим процессом. Таким образом, стало ясно, что камни были доставлены людьми с использованием орудий и технических средств.

История Стоунхенджа: как и кем были доставлены камни?

Стоунхендж был построен в период между 2400 и 2600 годами до нашей эры. Это сооружение привлекает внимание своими массивными камнями, вес которых составляет до 25 тонн.

Однако строительство такого масштабного объекта в неолитической Британии вызывало множество вопросов. Почему в таком отдаленном регионе, не имевшем развитых технологий, удалось доставить такие огромные блоки камней?

Ответ на вопросы древности

По мнению исследователей, крупнейшие камни для Стоунхенджа были привезены людьми, а не перемещены с помощью ледников.

Исследования показали, что камни были выработаны из крупных блоков, подобных тем, которые находят в самом Стоунхендже. Это подтверждает, что древние люди использовали инженерные и технические навыки, чтобы перемещать и обрабатывать эти массивные камни.

Заключение: Стоунхендж — результат человеческого труда

Сегодня ученые утверждают, что создание Стоунхенджа было результатом человеческого труда. Люди использовали свои навыки в обработке камня и транспортировке массивных блоков с помощью технологий, доступных в ту эпоху.

Уточнения

Стоунхендж Стонхендж (англ. Stonehenge [stəʊ̯n'hɛndʒ]) — внесённое в список Всемирного наследия каменное мегалитическое сооружение (кромлех) в графстве Уилтшир (Англия).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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