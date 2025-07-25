Природа ледяной поверхности Европы раскрыта: новые открытия планетологов

Исследования Джеймса Уэбба показали подвижность льда на спутнике Юпитера Европы

3:58 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавние наблюдения за одним из спутников Юпитера, Европой, стали настоящей сенсацией. Планетологи зафиксировали невообразимое — "дыхание" подледного океана, скрытого под многокилометровым слоем льда. С помощью космической обсерватории "Джеймс Уэбб" они обнаружили, что ледяная поверхность Европы не статична, как считалось ранее.

Фото: commons.wikimedia.org by Искандер Мамашаев, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Планета Земля в космосе

Лед на Европе: подвижная оболочка

Европа — это спутник газового гиганта, состоящий в основном из силикатных пород. Ее ледяная поверхность, которая по праву считается одной из самых гладких в Солнечной системе, имеет немного кратеров и много трещин.

Учёные давно предполагали, что под этим слоем скрывается океан с возможными условиями для жизни. Лед, по их мнению, не замерзает благодаря приливным силам, вызванным гравитационным воздействием Юпитера.

Однако последние данные показали, что лед на поверхности Европы вовсе не неподвижен. Наоборот, он подвергается процессам формирования, разрушения и кристаллизации. Это открытие меняет наше представление о спутнике и его подледном океане.

Открытие благодаря "Джеймсу Уэббу"

Инфракрасный спектрометр NIRSpec, установленный на обсерватории "Джеймс Уэбб", зафиксировал спектральную особенность, указывающую на наличие кристаллического льда на Европе. Речь идет о так называемом пике Френеля, который ранее был обнаружен только в других частях Солнечной системы, например, в кольцах Сатурна или поясе Койпера. Это открытие позволило планетологам предположить, что на южном полушарии Европы находится чистый кристаллический лед.

Загадка теплоты под поверхностью Европы

Лёд на Европе обладает уникальной характеристикой: он быстро разрушается под воздействием мощной радиации Юпитера. Однако в некоторых регионах, таких как Тара-Регио и Повис-Регио, ученые обнаружили сохраненные кристаллы льда, что может указывать на внутренний источник тепла. Такой источник мог бы поддерживать таяние и перекристаллизацию льда, объясняя его стабильность.

Что еще более интересно, анализ данных показал наличие нестабильных химических соединений, таких как углекислый газ, пероксид водорода и хлорид натрия. Эти вещества не могут оставаться на поверхности без постоянного "подпитки" изнутри. Это открытие подталкивает ученых к гипотезе о существовании океана под льдом Европы.

Океан Европы: потенциал для жизни

Под многокилометровым слоем льда планетологи предполагают наличие океана, глубина которого может достигать 30 километров. На это указывают химические следы, обнаруженные на поверхности: соль, углекислый газ и органические соединения.

Эти вещества не могут долго сохраняться без постоянного обновления из глубины, что наводит на мысль о непрерывном тепловом притоке из внутренних слоев Европы.

Более того, эксперименты, проведенные в лабораториях, подтвердили, что лед на Европе способен терять свою структуру под воздействием ионизирующих частиц, превращаясь в бесформенную массу. Однако в определенных областях кристаллический лед сохраняется, что подтверждает гипотезу о внутреннем источнике тепла.

Ожидаемая миссия Europa Clipper

Ответить на все вопросы и окончательно подтвердить существование подледного океана сможет миссия NASA Europa Clipper, которая отправится на спутник в 2030 году. Ожидается, что эта миссия даст окончательные ответы на многие вопросы, включая возможность существования жизни в подледном океане Европы.

Уточнения

Планетоло́гия - это комплекс наук, изучающих планеты и их спутники, а также Солнечную систему в целом и другие планетные системы с их экзопланетами.

