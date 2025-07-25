Уникальная разработка поможет ускорить процесс заживления ран

В Новосибирске создан полимер для лечения хронических ран

3:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Новосибирска разработали уникальный полимерный материал, который способен значительно улучшить лечение ран. Этот антибактериальный материал, основанный на поликапролактоне, может стать революцией в медицине, особенно для людей с хроническими заболеваниями, такими как диабет.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Полимерная повязка на мыши

Что за материал и как он работает

Суть разработки заключается в использовании полимера, который применяется в медицине — поликапролактон. Это биодеградируемое вещество, которое при распаде не токсично для организма.

Его уникальность заключается в том, что ученые смогли создать нановолокна, содержащие пептидомиметик. Этот компонент выделяется в течение двух недель и обладает длительным антибактериальным эффектом, а также снижает токсичность клеток.

Как проводились исследования

Для создания полимерных образцов используется специальная установка, в которой вещество наносится на материал в виде тонких нитей.

После этого ученые проводят микроскопический анализ для проверки качества материала. Все свойства, которые были заданы, тщательно изучаются в лаборатории. Ученые экспериментируют с различными пептидами, добавляемыми в поликапролактон, и анализируют их антибактериальную активность.

Испытания на клетках и животных

Важным этапом разработки стало тестирование материала на клетках и лабораторных животных. Уже на клеточной культуре ученые продемонстрировали эффективность нового материала.

Сейчас они проводят испытания на мышах, чтобы понять, как материал влияет на заживление ран. Ранения моделируются таким образом, чтобы получить хронические раны, а затем наносят полимерную повязку. В результате раны заживают примерно за две-три недели.

Перспективы для медицины и не только

Следующим шагом в развитии проекта станет тестирование материала на минипигах, а затем и на людях. Ученые уверены, что этот полимер может быть использован не только для создания перевязок, но и для создания костных имплантов или даже в стоматологии.

Особенность этого материала заключается в том, что на его поверхности клетки начинают мигрировать, что способствует процессу заживления. Такие перевязки могут стать настоящей находкой для людей, страдающих от незаживающих язв, диабетических поражений кожи и других хронических заболеваний.

Почему это важно

В России от незаживающих ран страдает около 1,6% пожилых людей, а также 19% пациентов с диабетом. Проблемы с лечением таких ран связаны с устойчивостью бактерий к антибиотикам, что делает этот новый материал особенно перспективным. С помощью пептидомиметика лекарственная устойчивость развивается гораздо медленнее, что помогает эффективно бороться с инфекциями.

Будущее за такими материалами

Хотя аналогов данного материала нет в России и за рубежом, ученые планируют расширить возможности его применения. В перспективе такие технологии могут кардинально изменить подход к лечению многих заболеваний, а также открыть новые горизонты в создании медицинских имплантов и других высокотехнологичных решений для медицины.

Уточнения

Полиме́ры (от греч. πολύ "много" + μέρος "часть") — вещества, состоящие из "мономерных звеньев", соединённых в длинные макромолекулы химическими связями.

