Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему падают гладиолусы и как укрепить стебли без подпорок
Суд огласил свой вердикт по делу Павла Прилучного и Агаты Муцениеце
Роман Михайлов: российскому кино не хватает идентичности, ремейки — признак беспомощности
Британский аналитик рассказал о неожиданном уровне патриотизма в России
Украина предложила США затопить Прибалтику и Польшу
Германия отказалась от дальнобойных ракет для ВСУ
Как сделать пасту для мытья рук после ремонта автомобиля: рецепт с хозяйственным мылом и содой
Лучшие модели купальников для женщин с пышным бюстом
Трюк для идеальной чистоты зеркал: никаких разводов и следов

Уникальная разработка поможет ускорить процесс заживления ран

В Новосибирске создан полимер для лечения хронических ран
3:25
Наука

Ученые из Новосибирска разработали уникальный полимерный материал, который способен значительно улучшить лечение ран. Этот антибактериальный материал, основанный на поликапролактоне, может стать революцией в медицине, особенно для людей с хроническими заболеваниями, такими как диабет.

Полимерная повязка на мыши
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Полимерная повязка на мыши

Что за материал и как он работает

Суть разработки заключается в использовании полимера, который применяется в медицине — поликапролактон. Это биодеградируемое вещество, которое при распаде не токсично для организма.

Его уникальность заключается в том, что ученые смогли создать нановолокна, содержащие пептидомиметик. Этот компонент выделяется в течение двух недель и обладает длительным антибактериальным эффектом, а также снижает токсичность клеток.

Как проводились исследования

Для создания полимерных образцов используется специальная установка, в которой вещество наносится на материал в виде тонких нитей.

После этого ученые проводят микроскопический анализ для проверки качества материала. Все свойства, которые были заданы, тщательно изучаются в лаборатории. Ученые экспериментируют с различными пептидами, добавляемыми в поликапролактон, и анализируют их антибактериальную активность.

Испытания на клетках и животных

Важным этапом разработки стало тестирование материала на клетках и лабораторных животных. Уже на клеточной культуре ученые продемонстрировали эффективность нового материала.

Сейчас они проводят испытания на мышах, чтобы понять, как материал влияет на заживление ран. Ранения моделируются таким образом, чтобы получить хронические раны, а затем наносят полимерную повязку. В результате раны заживают примерно за две-три недели.

Перспективы для медицины и не только

Следующим шагом в развитии проекта станет тестирование материала на минипигах, а затем и на людях. Ученые уверены, что этот полимер может быть использован не только для создания перевязок, но и для создания костных имплантов или даже в стоматологии.

Особенность этого материала заключается в том, что на его поверхности клетки начинают мигрировать, что способствует процессу заживления. Такие перевязки могут стать настоящей находкой для людей, страдающих от незаживающих язв, диабетических поражений кожи и других хронических заболеваний.

Почему это важно

В России от незаживающих ран страдает около 1,6% пожилых людей, а также 19% пациентов с диабетом. Проблемы с лечением таких ран связаны с устойчивостью бактерий к антибиотикам, что делает этот новый материал особенно перспективным. С помощью пептидомиметика лекарственная устойчивость развивается гораздо медленнее, что помогает эффективно бороться с инфекциями.

Будущее за такими материалами

Хотя аналогов данного материала нет в России и за рубежом, ученые планируют расширить возможности его применения. В перспективе такие технологии могут кардинально изменить подход к лечению многих заболеваний, а также открыть новые горизонты в создании медицинских имплантов и других высокотехнологичных решений для медицины.

Уточнения

Полиме́ры (от греч. πολύ "много" + μέρος "часть") — вещества, состоящие из "мономерных звеньев", соединённых в длинные макромолекулы химическими связями.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Популярное
24 июля: княгиня Ольга, атомная бомба и Дюма-отец

Сегодня православные вспоминают святую равноапостольную Ольгу. Какие события еще стоит вспомнить 24 июля?

24 июля: княгиня Ольга, атомная бомба и Дюма-отец
Хранить русские деньги в заграничных банках становится непростительно безрассудным… — писала газета Русский голос 24 июля 1907 года
Хранить русские деньги в заграничных банках становится непростительно безрассудным… — писала газета Русский голос 24 июля 1907 года
25 июля: День следователей, казнь декабристов и смерть Высоцкого
Надзор вызван в высшей степени безнравственными картинами, развращающими публику… — писала газета Русский голос 25 июля 1907 года
Венозная гипертензия связана с сердечными заболеваниями и высоким риском смертности — исследование Игорь Буккер Китай и Евросоюз провели саммит накануне холодной войны между ними Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Последние материалы
Британский аналитик рассказал о неожиданном уровне патриотизма в России
Украина предложила США затопить Прибалтику и Польшу
Германия отказалась от дальнобойных ракет для ВСУ
Как сделать пасту для мытья рук после ремонта автомобиля: рецепт с хозяйственным мылом и содой
Лучшие модели купальников для женщин с пышным бюстом
Трюк для идеальной чистоты зеркал: никаких разводов и следов
В России увеличили переработку отходов: защита водных ресурсов и природы
Заготавливаем лисички на зиму в банках с чесноком и укропом
Основные причины, по которым помидоры не краснеют
На Украине запущен трехэтапный план свержения Зеленского
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.