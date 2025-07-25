Муромская загадка: новые артефакты и культурные связи с древними народами

Археологи раскрыли новые погребения муромы с использованием дронов в Нижегородской области

3:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Использование дронов в археологии — это не только новаторский подход, но и ключ к раскрытию древних тайн. Российские археологи при поддержке технологического конкурса "Экспедиция. Воздух" обнаружили 65 неизвестных захоронений на территории второго Звягинского могильника в Нижегородской области, и это только начало.

Фото: https://commons.wikimedia.org by jeisblack, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дрон

Новые открытия на Звягинском могильнике

С помощью беспилотников археологи смогли изучить площадь более 1800 кв. м, обнаружив захоронения, датируемые VIII-XI веками. Благодаря применению дронов археологи не только ускорили процесс раскопок, но и улучшили качество исследования, выявив новые культурные и исторические связи между народами того времени.

Древние артефакты, которые открывают тайны прошлого

Среди найденных артефактов особое внимание привлекли женские украшения, предметы быта, оружие, элементы мужского одеяния и монеты. Эти находки позволяют не только лучше понять быт муромы, но и проследить культурные связи племён с другими народами, включая славян и восточные племена.

Боевые топоры и загадочные предметы

Одной из наиболее интересных находок стали три боевых топора, а также цилиндрический замок с ключом. Этот предмет необычен для Поволжья, но схож с находками в Скандинавии, например, в Бирке. В одном из захоронений был также найден западноевропейский денарий, что позволило датировать захоронение XI веком.

Мурома и её связь с Древней Русью

Звягинский могильник стал самой восточной точкой, где зафиксировано присутствие древнерусской культуры в XI веке. Эти исследования помогают археологам проследить, как Муром и его окрестности стали частью Древнерусского государства, а также как расширялись его границы на восток.

Приручение новых технологий в археологии

Третий полевой сезон на Звягинском могильнике стал рекордным. Археологи начали использовать новые методы, включая беспилотники, что позволило провести более масштабные раскопки. Изменение подхода к исследованию памятников стало возможным благодаря новому этапу археологических работ.

Как археологи защищают памятники от грабителей

Звягинский могильник был обнаружен благодаря активности местных жителей, которые заметили следы "чёрных копателей". Эти захоронения продолжают подвергаться разграблению, поэтому археологи работают в ускоренном режиме, чтобы защитить находки и сохранить наследие для будущих поколений.

Значение Звягинского могильника для археологии

Для учёных этот памятник стал важным источником информации о жизни древних славянских племён. Благодаря находкам, исследователи смогли уточнить, как окские земли стали частью Древнерусского государства и какие культурные процессы происходили в этих территориях в XI веке.

Древняя мурома: что скрывает земля

Каждое новое открытие на Звягинском могильнике обогащает наши знания о прошлом, а беспилотники — незаменимый инструмент в исследовательской работе, помогающий раскрывать тайны древности.

Уточнения

Археоло́гия (др.-греч. ἀρχαῖος "древний" + λόγος "слово, учение") — историческая дисциплина, изучающая прошлое человечества по вещественным источникам.

