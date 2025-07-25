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Росатом создал уникальную цепочку для производства гексафторида вольфрама

Росатом приступил к строительству первого участка для производства гексафторида вольфрама
3:11
Наука

Росатом продолжает развивать отечественную микроэлектронику, создав уникальную технологическую цепочку для производства особо чистого гексафторида вольфрама. Это вещество, с содержанием не менее 99,999%, используется в микроэлектронике и других точных производствах, таких как создание полупроводников и защитных покрытий для электроники.

Редкоземельный металл
Фото: Skutterudite (vein in a fault system in the Bou Azzer-El Graara Ophiolite; Tamdrost Mine, Bou Azzer Mining District, Morocco) 2 by James St. John, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Редкоземельный металл

Что такое гексафторид вольфрама и как он используется

Гексафторид вольфрама применяется в микроэлектронике для осаждения металлического слоя вольфрама на поверхности полупроводников. Этот слой обладает высокой химической стойкостью и термостабильностью, что делает его идеальным для защиты плат и схем.

Кроме того, его используют в высокочистом вольфраме для газофазной металлургии, что позволяет получать покрытия с особыми свойствами.

Создание полного цикла производства

Команда НПО "ЛУЧ", входящего в состав госкорпорации "Росатом", разработала и установила все необходимые технологические и аналитические установки для производства этого уникального вещества. Процесс включает сорбционную и ректификационную очистку, что позволяет добиться исключительной чистоты гексафторида вольфрама.

Проектирование производственного участка

В ближайшем будущем в России будет построен первый участок для массового производства гексафторида вольфрама. Сейчас проект находится на стадии проектирования и строительства, а разработки уже активно внедряются в промышленность.

Научное сотрудничество для достижения суверенитета

Этот проект стал результатом тесного сотрудничества с учеными и отечественными компаниями, такими как Нижегородский государственный университет, Институт химии высокочистых веществ РАН, Томский государственный университет и другие. Внедрение отечественных технологий не только способствует развитию импортозамещения, но и улучшает технологический суверенитет России.

Роль "НИИ НПО "ЛУЧ" в атомной промышленности

Как пояснил Павел Карболин, генеральный директор НИИ НПО "ЛУЧ", их разработки не ограничиваются только гексафторидом вольфрама. Институт также занимается созданием топливных композиции нового поколения для ядерных энергетических установок, а также разработкой элементов для атомной промышленности.

Значение работы для России

Реализация этого проекта в рамках государственного контракта с Минпромторгом РФ помогает России занять лидерские позиции в производстве особо чистых веществ и технологий, необходимых для высокоточных производств.

Вклад Росатома в будущее

Проект Росатома по созданию цепочки производства гексафторида вольфрама — это шаг к независимости страны в области высоких технологий. Этот продукт откроет новые возможности для микроэлектроники и других высокоточных отраслей, а также обеспечит стране технологический суверенитет.

Уточнения

Металлу́ргия и металлурги́я (от др.-греч. μεταλλουργέω - добываю руду, обрабатываю металлы) — область науки и техники, охватывающая процессы получения металлов из руд или других видов сырья, а также процессы, связанные с изменением химического состава, структуры и свойств металлических сплавов и производством разнообразных металлических изделий из них.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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