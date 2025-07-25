Росатом создал уникальную цепочку для производства гексафторида вольфрама

Росатом продолжает развивать отечественную микроэлектронику, создав уникальную технологическую цепочку для производства особо чистого гексафторида вольфрама. Это вещество, с содержанием не менее 99,999%, используется в микроэлектронике и других точных производствах, таких как создание полупроводников и защитных покрытий для электроники.
Гексафторид вольфрама применяется в микроэлектронике для осаждения металлического слоя вольфрама на поверхности полупроводников. Этот слой обладает высокой химической стойкостью и термостабильностью, что делает его идеальным для защиты плат и схем.
Кроме того, его используют в высокочистом вольфраме для газофазной металлургии, что позволяет получать покрытия с особыми свойствами.
Команда НПО "ЛУЧ", входящего в состав госкорпорации "Росатом", разработала и установила все необходимые технологические и аналитические установки для производства этого уникального вещества. Процесс включает сорбционную и ректификационную очистку, что позволяет добиться исключительной чистоты гексафторида вольфрама.
В ближайшем будущем в России будет построен первый участок для массового производства гексафторида вольфрама. Сейчас проект находится на стадии проектирования и строительства, а разработки уже активно внедряются в промышленность.
Этот проект стал результатом тесного сотрудничества с учеными и отечественными компаниями, такими как Нижегородский государственный университет, Институт химии высокочистых веществ РАН, Томский государственный университет и другие. Внедрение отечественных технологий не только способствует развитию импортозамещения, но и улучшает технологический суверенитет России.
Как пояснил Павел Карболин, генеральный директор НИИ НПО "ЛУЧ", их разработки не ограничиваются только гексафторидом вольфрама. Институт также занимается созданием топливных композиции нового поколения для ядерных энергетических установок, а также разработкой элементов для атомной промышленности.
Реализация этого проекта в рамках государственного контракта с Минпромторгом РФ помогает России занять лидерские позиции в производстве особо чистых веществ и технологий, необходимых для высокоточных производств.
Проект Росатома по созданию цепочки производства гексафторида вольфрама — это шаг к независимости страны в области высоких технологий. Этот продукт откроет новые возможности для микроэлектроники и других высокоточных отраслей, а также обеспечит стране технологический суверенитет.
Металлу́ргия и металлурги́я (от др.-греч. μεταλλουργέω - добываю руду, обрабатываю металлы) — область науки и техники, охватывающая процессы получения металлов из руд или других видов сырья, а также процессы, связанные с изменением химического состава, структуры и свойств металлических сплавов и производством разнообразных металлических изделий из них.
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