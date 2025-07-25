Исследование в области рака: почему важно учитывать мощность света

Результаты исследования ТПУ: мощность света меняет ход фотохимических реакций

2:43 Your browser does not support the audio element. Наука

Совсем недавно ученые из Томского политехнического университета (ТПУ) обнаружили важное явление, которое может значительно повлиять на лечение рака с помощью фотодинамической терапии (ФДТ). Этот прорыв связан с тем, как мощность света влияет на реакцию, используемую в лечении.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Julian Jürgens, Universitätsklinikum Magdeburg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Томография

Результаты исследования могут стать основой для создания более эффективных фотосенсибилизаторов, что откроет новые горизонты в лечении раковых заболеваний.

Мощность света и ее влияние на реакции

Исследователи выяснили, что мощность светодиодного источника не только влияет на скорость реакции, но и изменяет её направление. При уменьшении мощности света замедляется целевая реакция, в то время как побочная реакция ускоряется. Этот факт подчеркивает важность учета всех параметров при проведении исследований.

Павел Петунин, доцент Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ, отметил:

"Мы надеемся, что наша работа привлечет внимание других ученых и поспособствует улучшению методологии исследований в области фотодинамической терапии".

Несмотря на значимость этого фактора, многие исследователи до сих пор не учитывают влияние мощности света при изучении фотохимических реакций.

Алкилвердазилы и кислородонезависимая фотодинамическая терапия

Один из аспектов этого открытия связан с веществами, называемыми алкилвердазилами. Эти молекулы способны генерировать радикалы — атомы или молекулы с неспаренными электронами, что делает их полезными для множества химических процессов.

В том числе они играют важную роль в новом направлении — кислородонезависимой фотодинамической терапии, которая может быть более эффективной в лечении некоторых типов рака.

Как пояснила Екатерина Ковальская, аспирант Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ:

"Знание о том, как протекает процесс фотолиза наших молекул и какие ключевые параметры влияют на него, открывает возможности для разработки новых агентов для ФДТ, которые могут быть использованы в клинической практике".

Важность научного подхода и поддержка Российского научного фонда

Это исследование поддержано грантом Российского научного фонда, что подчеркивает важность работ в области медицины и химии. Результаты этого проекта могут стать ключевыми для дальнейшего развития методов лечения онкологических заболеваний, и, возможно, изменить подход к лечению рака в ближайшем будущем.

Уточнения

Терапи́я (др -греч. θερᾰπεία "<врачебный> уход, лечение") — процесс, целью которого является устранение заболевания или травмы, патологического состояния или иного нарушения жизнедеятельности, нормализация нарушенных процессов жизнедеятельности, восстановление и улучшение здоровья.

