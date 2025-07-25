Генетическая предрасположенность к болям в спине: что нужно знать каждому

Генетическая предрасположенность к боли в спине: результаты исследований ИЦиГ СО РАН

2:49 Your browser does not support the audio element. Наука

Боли в спине знакомы большинству из нас. Но почему они так разные для каждого? Ученые из Института цитологии и генетики СО РАН раскрыли неожиданные результаты, которые могут объяснить, почему одни люди страдают от болей при малейших изменениях в позвоночнике, а другие не ощущают дискомфорта даже при более серьезных патологиях.

Фото: commons.wikimedia.org by Beat Ruest, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Мужчина стоит спиной

Генетика определяет интенсивность боли

Оказалось, что основная причина боли в спине — не только в состоянии позвоночника, но и в генах. Именно они играют решающую роль в том, насколько сильно мы ощущаем боль.

У некоторых людей есть высокая предрасположенность к хроническим болям, и даже незначительные изменения в позвоночнике могут вызвать болезненные симптомы. В то время как у других, несмотря на серьезные отклонения на МРТ, боль может вообще не проявляться.

Какие гены влияют на болевой синдром

Ранее считалось, что на болевой синдром в первую очередь влияют гены, связанные с позвоночником и костно-хрящевыми структурами. Однако исследования показали, что наибольший вклад вносят те гены, которые отвечают за работу нервной системы. Также исследователи обнаружили, что некоторые гены, контролирующие иммунную систему, оказывают минимальное влияние на боль.

Исследования генов болевого синдрома

Ученые из СО РАН обнаружили более десяти генов, которые регулируют хроническую боль, продолжительность которой превышает три месяца. В исследовании использовались данные биобанка Великобритании, а также результаты, полученные с применением собственных методик многомерного анализа.

Прогнозы и возможности для диагностики

В будущем генетический анализ поможет более точно прогнозировать, у кого из пациентов могут развиться хронические боли в спине. Однако на данный момент предсказания для этой болезни не всегда точны, поскольку боль контролируется множеством генов.

С развитием технологий и методов диагностики, а также с учетом других факторов, таких как образ жизни пациента и наличие факторов риска, точность прогноза возрастет.

Что дальше

Сейчас ученые работают над углубленным анализом данных о пациентах с дегенерацией межпозвонковых дисков. Они собираются выявить, какие именно гены влияют на процесс деградации позвоночных структур и, в конечном итоге, на возникновение болей.

Уже скоро появятся первые научные публикации по эпидемиологическим исследованиям, а в дальнейшем планируется масштабный геномный анализ, который поможет разобраться в том, какие участки генома ответственны за болезни позвоночника.

Уточнения

Синдро́м (др.-греч. συνδρομή "стечение, скопление"; от συν- "с-, со" + δρόμος "бег, движение") — совокупность симптомов с общей этиологией и единым патогенезом.

