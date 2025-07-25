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Перегной может быть не только на огороде: когда кондиционер становится опасным

Вирусолог Волчков: грибок в системах вентиляции может вызывать болезни
2:06
Наука

Вирусолог, заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков пояснил Pravda.Ru, в каких случаях кондиционер помимо свежего воздуха выпускает ещё и вредные бактерии.

кондиционер
Фото: commons.wikimedia.org by Nuorese 95, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
кондиционер

Надышаться от работающего с нечищенными фильтрами кондиционера разной гадости шанс невелик, утверждает специалист. 

"На фильтрах действительно может развиваться какая-то жизнь, если там температура, влажность и накоплен какой-то "перегной". Но, жизнь, патогенная, грибковая, может развиваться только там, где есть для нее питательная среда- на фильтр у вас долгое время залетали растительные элементы, начали перегнивать, образовали питательную среду и сюда уже приземлились какие-нибудь грибы. Гриб, грибок, который там начнет размножаться, может быть патогенным. Такое возможно, только если очень-очень долго, наверное, лет пять и более, не менять фильтры", — пояснил вирусолог.

Не почищенный на системе вентиляции сепаратор не добавляет вредных веществ воздуху с улицы.

"Там стоит фильтр. Сначала грубый, на макрочастицы. Может стоять еще внутренний фильтр с низкой пористостью, которая может задерживать крупные бактерии. Если фильтрация повреждена, то вы получаете просто забарьерный воздух. Это не значит, что плохие частицы пролетают внутрь, это значит, что у вас просто фильтр фактически не пропускает ничего", — утверждает Павел Волчков.

Эксперт добавил, что "забитый" пылью и грязью кондиционер, скорее, создаст проблемы самому себе.

"Кондиционеру все сложнее и сложнее прогонять воздух. Это приводит к его перегреву, поломке и так далее. Иногда вы можете начинать чувствовать неприятные запахи. Именно малые молекулы — они действительно легко через эти очень плотные фильтры, на которых уже осела куча всего, проходят. Что-то, кроме этого, вряд ли пройдет", — успокоил инженер.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.
 

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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