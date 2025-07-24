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500 лет молчания: как стоматолог из Лондона открыл секрет рисунка Леонардо да Винчи

Исследования Рори Мак-Суини помогают разгадать математические соотношения в рисунке Леонардо да Винчи
4:11
Наука

Загадка пропорций тела в знаменитом рисунке Леонардо да Винчи, "Витрувианский человек", мучила учёных более 500 лет. Несмотря на то что многие пытались объяснить математические соотношения, которые использовал да Винчи, пропорции рук и ног оставались неясными. Однако недавно стоматолог из Лондона Рори Мак-Суини сделал открытие, которое может наконец разгадать эту старинную загадку.

бюст Леонардо да Винчи
Фото: commons.wikimedia by Als33120, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
бюст Леонардо да Винчи

Леонардо да Винчи создал свой знаменитый рисунок "Витрувианский человек" в 1490 году, в котором он пытался показать идеальные пропорции человеческого тела, используя математические соотношения. Этот рисунок стал одним из самых известных символов анатомического и геометрического взаимодействия, однако до сих пор оставался неясным, как именно да Винчи использовал пропорции для рук и ног человека.

Лондонский стоматолог Рори Мак-Суини, изучая работу да Винчи, обнаружил удивительное совпадение: в промежности фигуры "Витрувианского человека" скрывается равносторонний треугольник. Так написано в статье, которая опубликовано в журнале Journal of Mathematics and the Arts.

Мак-Суини считает, что это открытие объясняет пропорции тела, используемые Леонардо. Он утверждает, что найденное геометрическое соотношение помогает лучше понять, как да Винчи подходил к изображению человеческой анатомии.

"Витрувианский человек" был вдохновлён трудами римского архитектора Витрувия, который описывал идеальные пропорции тела человека. Да Винчи использовал квадрат и круг для изображения разных поз, что демонстрирует его глубокое понимание математических и геометрических принципов. Рисунок был частью его попыток соединить искусство с наукой, и, вероятно, Леонардо интуитивно понял важность этих соотношений.

До сих пор многие пытались объяснить пропорции с помощью золотой пропорции, но измерения не совпадали с ожиданиями. Мак-Суини, в свою очередь, нашёл соотношение, которое составляет 1,64-1,65, что близко к тетраедричному соотношению 1,633, которое давно используется в стоматологии. Это новое открытие может объяснить, как да Винчи использовал геометрические формы для отображения человеческой анатомии.

Тетраедричное соотношение 1,633 давно используется в стоматологии. Это так называемый "треугольник Бонвил", который был открыт ещё в 1864 году. Мак-Суини считает, что человеческая челюсть организована с использованием тетраедричных геометрий, что также связано с более глубокими математическими принципами, управляющими пространственной организацией нашего тела.

Исследования Мак-Суини поднимают важный вопрос: возможно ли, что человеческая анатомия основана на универсальных геометрических принципах, которые также управляют пространственной организацией во вселенной? Леонардо да Винчи, вероятно, интуитивно осознавал эти фундаментальные истины, используя их в своих работах. Это открытие не только помогает понять методы да Винчи, но и открывает новые горизонты для исследования связи математики, анатомии и искусства.

Исследование Мак-Суини было опубликовано в журнале "Journal of Mathematics and the Arts". Однако остаётся открытым вопрос о том, согласятся ли другие учёные с его выводами. Переосмысление подхода да Винчи к анатомии и его использования геометрии в искусстве может значительно повлиять на наше понимание этого великого мастера.

Таким образом, разгадка 500-летней загадки Леонардо да Винчи может дать нам не только новые представления о его работе, но и углубить знания о том, как математика и геометрия влияют на наше восприятие человеческого тела и искусства.

Уточнения

«Витрувиа́нский человек» (лат. Homo vitruvianus; итал. L'uomo vitruviano; другие названия: лат. Homo quadratus — Квадратный человек, лат. Domus Aeternus — Вечный Дом) — рисунок выдающегося художника эпохи Высокого Возрождения Леонардо да Винчи, выполненный в 1492 году и изначально известный под названием «Пропорции тела человека согласно Витрувию» (Le proporzioni del corpo umano secondo Vitruvio). 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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