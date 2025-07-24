Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как сделать блинчики с сметаной: рецепт от шеф-повара, который все оценят
Ревность собак: питомцы переживают, когда теряют внимание хозяев
Готовьте сливы к следующему сезону: подкормка и раскисление почвы в сентябре
Бюджетные фартуки для кухни: лучшие материалы и их характеристики
Разметка без знака не имеет юридической силы — правила парковки для водителей
Как дарксторы и ПВЗ нарушают права жильцов: мнение сенатора
Туротрасль РФ подтверждает: спрос на отдых в Таиланде не снижается
МВД возбудил первое уголовное дело о дропперстве в России: подробности задержания
Крушение Ан-24 под Тындой: первые данные с места авиакатастрофы

Самая низкая точка суши на Земле: почему её считают низкой, но не самой глубокой

Исследования объясняют, почему Мертвое море — самая низкая точка суши, а не самая глубокая
3:51
Наука

Вопрос о самой низкой точке на суше может быть не таким очевидным, как кажется. Ответ на него кроется в побережье Мертвого моря, которое находится на Ближнем Востоке и является самой низкой точкой суши на Земле. Согласно данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), эта точка расположена на 430 метров ниже уровня моря. Мертвое море, несмотря на его название, не является морем, а представляет собой большое солёное озеро, простирающееся на 76 километров в длину и до 18 километров в ширину.

Горы в Казахстане
Фото: commons.wikimedia.org by Martin de Lusenet from Heemskerk, Netherlands, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Горы в Казахстане

Этот водоем находится в уникальном географическом месте — в Великой рифтовой долине, зоне разлома, который соединяет два континента: Африку и Азию. Мертвое море считается геологически активным объектом, так как оно находится вдоль разлома Мертвого моря, который тянется более чем на 1000 километров от Красного моря до Турции.

Почему Мертвое море не является самой глубокой точкой

Хотя побережье Мертвого моря является самой низкой точкой суши, оно не является самой глубокой точкой на поверхности Земли. Эту почетную роль занимает Бездна Челленджера в Марианской впадине, которая находится в Тихом океане. Глубина этой точки составляет примерно 10 935 метров от уровня моря, что делает её самым глубоким местом на планете.

Это важное различие объясняется тем, что, несмотря на то, что Мертвое море находится ниже уровня моря, оно не опускается так глубоко, как Бездна Челленджера, которая лежит под водой и представляет собой исключительно подводную структуру. Глубина Бездны Челленджера была обнаружена благодаря современным технологиям и исследованиям, которые позволили точно измерить глубину океанских впадин.

Динамика уровня воды Мертвого моря

Важно отметить, что уровень воды в Мертвом море может варьироваться и изменяться ежедневно. В жаркие летние месяцы, когда уровень испарения воды повышается, уровень воды может снижаться на 2-3 сантиметра в день. Это явление связано с чрезвычайно высокими температурами и низким уровнем осадков в регионе, что усиливает испарение воды и способствует изменению уровня озера.

Геологическое происхождение Мертвого моря

Мертвое море находится в географической зоне, которая с геологической точки зрения является чрезвычайно активной. Разлом Мертвого моря является частью более крупной системы разломов, которая начинается в Красном море и продолжается до гор Таурус в Турции. Этот разлом формирует границу между двумя тектоническими плитами: Африканской и Аравийской. С момента его формирования более 20 миллионов лет назад, разлом продолжает оказывать влияние на геологические процессы в регионе, создавая уникальные природные и географические условия для Мертвого моря.

Мертвое море и его уникальные особенности

Среди множества уникальных особенностей Мертвого моря особое внимание привлекает высокая соленость воды. Благодаря высокому содержанию соли в воде, жизнь в нем практически невозможна, что и стало причиной его названия. По наблюдениям монахов, которые первыми обратили внимание на отсутствие жизни в этом водоеме, Мертвое море приобрело свой мрачный эпитет.

На сегодняшний день Мертвое море продолжает привлекать внимание ученых и туристов благодаря своим необычным природным характеристикам и историческому значению для региона.

Уточнения

Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Популярное
23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек

Всемирный день китов и дельфинов отмечается сегодня. Чем еще знаменит день 23 июля в исторической ретроспективе?

23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
24 июля: княгиня Ольга, атомная бомба и Дюма-отец
Хранить русские деньги в заграничных банках становится непростительно безрассудным… — писала газета Русский голос 24 июля 1907 года
Российские спецслужбы развалили Украину изнутри. НАБУ и САП ликвидированы Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Последние материалы
Согнутый кончик хвоста у кошки указывает на её сомнения и осторожность
Учёные из Лейпцига фиксируют тревожное увеличение нанопластика в океанах
Выращивайте сорта Айдаред, Орлик и Звёздочка для зимнего хранения урожая яблок
Эксперт объяснил, можно ли замораживать сыр и как это влияет на вкус
Полину Гагарину заподозрили в использовании фонограммы
Как правильно оплачивать коммунальные услуги, чтобы избежать штрафов и долгов
Самостоятельный выход из авто может вызвать подозрения у инспектора — ГИБДД
Listín Diario: турпоток в Доминикану растёт за счёт новых стран, включая Кубу и Португалию
Певица Розалия делится подходом к тренировкам: функциональный тренинг для силы и выносливости
Азербайджанская нефть предлагается с большими скидками: загрязнена хлоридами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.