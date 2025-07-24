Самая низкая точка суши на Земле: почему её считают низкой, но не самой глубокой

Исследования объясняют, почему Мертвое море — самая низкая точка суши, а не самая глубокая

3:51 Your browser does not support the audio element. Наука

Вопрос о самой низкой точке на суше может быть не таким очевидным, как кажется. Ответ на него кроется в побережье Мертвого моря, которое находится на Ближнем Востоке и является самой низкой точкой суши на Земле. Согласно данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), эта точка расположена на 430 метров ниже уровня моря. Мертвое море, несмотря на его название, не является морем, а представляет собой большое солёное озеро, простирающееся на 76 километров в длину и до 18 километров в ширину.

Фото: commons.wikimedia.org by Martin de Lusenet from Heemskerk, Netherlands, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Горы в Казахстане

Этот водоем находится в уникальном географическом месте — в Великой рифтовой долине, зоне разлома, который соединяет два континента: Африку и Азию. Мертвое море считается геологически активным объектом, так как оно находится вдоль разлома Мертвого моря, который тянется более чем на 1000 километров от Красного моря до Турции.

Почему Мертвое море не является самой глубокой точкой

Хотя побережье Мертвого моря является самой низкой точкой суши, оно не является самой глубокой точкой на поверхности Земли. Эту почетную роль занимает Бездна Челленджера в Марианской впадине, которая находится в Тихом океане. Глубина этой точки составляет примерно 10 935 метров от уровня моря, что делает её самым глубоким местом на планете.

Это важное различие объясняется тем, что, несмотря на то, что Мертвое море находится ниже уровня моря, оно не опускается так глубоко, как Бездна Челленджера, которая лежит под водой и представляет собой исключительно подводную структуру. Глубина Бездны Челленджера была обнаружена благодаря современным технологиям и исследованиям, которые позволили точно измерить глубину океанских впадин.

Динамика уровня воды Мертвого моря

Важно отметить, что уровень воды в Мертвом море может варьироваться и изменяться ежедневно. В жаркие летние месяцы, когда уровень испарения воды повышается, уровень воды может снижаться на 2-3 сантиметра в день. Это явление связано с чрезвычайно высокими температурами и низким уровнем осадков в регионе, что усиливает испарение воды и способствует изменению уровня озера.

Геологическое происхождение Мертвого моря

Мертвое море находится в географической зоне, которая с геологической точки зрения является чрезвычайно активной. Разлом Мертвого моря является частью более крупной системы разломов, которая начинается в Красном море и продолжается до гор Таурус в Турции. Этот разлом формирует границу между двумя тектоническими плитами: Африканской и Аравийской. С момента его формирования более 20 миллионов лет назад, разлом продолжает оказывать влияние на геологические процессы в регионе, создавая уникальные природные и географические условия для Мертвого моря.

Мертвое море и его уникальные особенности

Среди множества уникальных особенностей Мертвого моря особое внимание привлекает высокая соленость воды. Благодаря высокому содержанию соли в воде, жизнь в нем практически невозможна, что и стало причиной его названия. По наблюдениям монахов, которые первыми обратили внимание на отсутствие жизни в этом водоеме, Мертвое море приобрело свой мрачный эпитет.

На сегодняшний день Мертвое море продолжает привлекать внимание ученых и туристов благодаря своим необычным природным характеристикам и историческому значению для региона.

Уточнения

Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.

