Угроза в океанах: что-то скрывается под водой и может привести к экологической катастрофе

Учёные из Лейпцига фиксируют тревожное увеличение нанопластика в океанах

4:45 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследования, проведенные группой ученых из Центра экологических исследований имени Гельмгольца в Лейпциге, выявили тревожные данные, касающиеся загрязнения океанов нанопластиком. Эти частицы пластика, размер которых измеряется в нанометрах (миллионных долях миллиметра), могут представлять большую угрозу, чем видимый макро- и микропластик. На основе полученных данных, ученые утверждают, что нанопластика в океанах гораздо больше, чем ранее предполагалось.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Водоворот

Данные измерений были собраны в разных частях Северной Атлантики, охватывающей как прибрежные зоны, так и глубокие районы океана, а также различные климатические зоны — от умеренных до субтропических. Измерения показали, что лишь в северной части Атлантики количество нанопластика составляет около 27 миллионов тонн. Это значение приблизительно сопоставимо с общей массой видимого пластика в Атлантическом океане, что подчеркивает, насколько большая угроза исходит от невидимого пластика.

Масштабы загрязнения и скрытая угроза

Такое количество невидимого пластика в океанах наводит на мысль о значительной недооценке масштаба проблемы. Ученые под руководством инициатора исследования Душана Материча, пришли к выводу, что часть пластика в океане может оставаться незамеченной, поскольку наночастицы легко проникают в различные части экосистемы, включая морские организмы.

Материч отметил, что пластик в нанометровом диапазоне значительно влияет на морские экосистемы, но до сих пор практически не был подвержен серьезному исследованию. Это открытие, по его словам, имеет важные экологические последствия, поскольку на уровне поверхностных вод и прибрежных зон загрязнение нанопластиком оказалось гораздо выше, чем в глубоководных районах.

Виды пластиковых частиц и их источники

Исследование также выявило интересный факт: в образцах не был найден пластик, который обычно встречается в более крупных частицах, таких как полиэтилен (ПЭ) и полипропилен (ПП). Это удивило ученых, поскольку они ожидали обнаружить наночастицы этих распространенных пластиковых материалов, образующихся, например, от солнечного воздействия или трения волн.

Однако, вместо ожидаемых материалов, в океане нашли другие виды пластиковых частиц — полиэтилентерефталат (ПЭТ), полистирол (ПС) и поливинилхлорид (ПВХ), которые являются основными компонентами упаковок для напитков, одноразовых стаканчиков и столовых приборов. В более глубоких водах этих видов пластика оказалось меньше, однако ПЭТ был обнаружен даже в самых отдаленных районах океана.

Экологические последствия и не только

Экологические последствия загрязнения океанов нанопластиком могут быть более серьезными, чем предполагалось ранее. Микропластик уже давно стал предметом обсуждения среди ученых, но проблема нанопластика остается почти незамеченной на глобальном уровне. Катерина Паборцева из Национального океанографического центра в Саутгемптоне подчеркнула, что исследование Материча и его коллег скорее занижает масштабы проблемы. Нанопластик может быть обнаружен не только в воде, но и в организмах морских животных, а также в органических отложениях на дне океана.

Морской эколог Мелани Бергманн из Института Альфреда Вегенера в Бремерхафене отмечает, что пластик в океане влияет на фотосинтез водорослей, которые поглощают углекислый газ и тем самым способствуют смягчению глобального потепления. Загрязнение водоемов пластиковыми частицами препятствует этому процессу, что может привести к дополнительному увеличению концентрации углекислого газа в атмосфере и ускорить изменения климата.

Что делать с угрозой нанопластика

С каждым годом океаны становятся все более загрязненными, и теперь ученые пытаются понять, какие именно меры могут помочь в борьбе с этой невидимой угрозой. Повышенное внимание к нанопластику может стать важным шагом в разработке новых методов очистки океанов и защиты морских экосистем.

Вместо того чтобы игнорировать проблему или недооценивать её масштабы, ученые считают, что необходимо более активно исследовать влияние нанопластика на живые организмы и разрабатывать стратегии для уменьшения загрязнения, которое угрожает не только экосистемам, но и глобальному климату.

Уточнения

Океа́н — крупнейший водный объект, составляющий часть Мирового океана, расположенный среди материков, обладающий системой циркуляции вод и другими специфическими особенностями.

