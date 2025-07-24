Монстр у берегов, где купаются дети: маршрут белой акулы нарушен, исследователи в тревоге

Ученые отслеживают большую белую акулу, направляющуюся к острову Мартас-Винъярд

4:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из некоммерческой организации OCEARCH, занимающейся мониторингом морских животных, зафиксировали тревожное событие. Самец большой белой акулы по имени "Претендент" снова привлек внимание ученых. Этот огромный хищник, возраст которого оценивается в 30 лет, направляется в сторону острова Мартас-Винъярд, известного своим престижным курортом, где часто отдыхают знаменитости и мультимиллионеры.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Гигантская акула в океане

Акула длиной более 4 метров и весом 1653 килограмма была замечена в водах, находящихся примерно в 50 милях от побережья Нантакета, штат Массачусетс. Примечательно, что данный вид акул встречается на территории северо-востока США и Канады, и их миграции являются важной частью экосистемы региона. Однако такое большое животное вблизи популярных туристических мест вызывает тревогу.

Внимание на особняки знаменитостей

Интерес к передвижению акулы вызван не только её размером, но и возможным маршрутом. Ожидается, что "Претендент" направляется прямо в Мартас-Бэй — район, где проживают знаменитости, включая бывшую первую леди США, Мишель Обаму, и её мужа, бывшего президента Барака Обаму. Этот факт добавляет тревожности, учитывая, что такие акулы известны своим агрессивным поведением, особенно в период миграции.

Хотя для людей встреча с такой акулой маловероятна, жители и отдыхающие могут ощущать себя в безопасности благодаря усилиям властей и ученых, которые продолжают отслеживать её передвижения в реальном времени.

Технические аспекты отслеживания акул

С помощью новейших технологий, включая спутниковое отслеживание через систему Argos, ученые могут следить за передвижениями акулы и предупреждать о её приближении. Элементы отслеживания активно используются с 2019 года, и проект Global Shark Tracker позволяет каждому желающему видеть местоположение акул в любой момент.

Доктор Харли Ньютон, главный научный сотрудник и ветеринар OCEARCH, отметил, что для отслеживания акулы понадобилось шесть человек, включая трех рыбаков и ученых. Система спутникового мониторинга помогает ученым и местным властям оперативно реагировать на передвижения хищников, минимизируя риски для людей.

Белые акулы: сезон миграции

Летние миграции больших белых акул имеют четко выраженные маршруты. В Северной Атлантике акулы традиционно проводят лето в таких местах, как Кейп-Код в Массачусетсе и Новая Шотландия в Канаде. Эти области известны высоким уровнем биоразнообразия, что делает их привлекательными для крупных морских хищников. Изучение этих миграций помогает ученым лучше понять поведение акул и их влияние на экосистемы.

Кроме того, ученые продолжают работать над улучшением методов отслеживания и защиты акул, чтобы минимизировать влияние человека на их популяции. Понимание путей миграции этих животных помогает не только в вопросах безопасности, но и в области охраны окружающей среды.

Мартас-Винъярд: экосистема под угрозой

Мартас-Винъярд известен своей природной красотой и высоким статусом как курорта. Однако частые встречи с крупными морскими хищниками могут вызывать вопросы о безопасности этого региона для отдыхающих. Тем не менее, специалисты уверены, что до людей большая белая акула вряд ли доберется, если её движение будет корректно отслеживаться.

Ученые надеются, что их усилия по мониторингу и охране морских экосистем помогут минимизировать любые потенциальные угрозы, как для людей, так и для самой акулы.

Будущее акул: сохранение и защита

Большая белая акула находится под угрозой исчезновения из-за рыболовства, загрязнения водоемов и изменений климата. Программы по отслеживанию акул, такие как те, что реализует OCEARCH, являются важным инструментом в их защите. Знание о местах их обитания помогает разрабатывать более эффективные стратегии охраны и предотвращения конфликтов с людьми.

Продолжение наблюдения за такими крупными хищниками дает надежду на сохранение этих удивительных существ для будущих поколений.

Уточнения

Аку́лы (лат. Selachii) — надотряд хрящевых рыб (Chondrichthyes), относящийся к подклассу пластиножаберных (Elasmobranchii).

