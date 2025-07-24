Исследования показывают, что собаки не делают различий между добрыми и плохими людьми

Эксперты опровергли миф о том, что собаки интуитивно определяют добрых и плохих людей

3:39 Your browser does not support the audio element. Наука

Собаки давно считаются нашими лучшими друзьями, и многие люди уверены, что их инстинкты позволяют отличить добрых людей от плохих. Однако недавние исследования ставят под сомнение это мнение.

Фото: flickr. com by Mike Baird, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Поцелуй собаки

Исследования показали, что собаки, несмотря на свою привязанность к людям, могут не оценивать человеческий характер так, как мы думаем. Оказавшиеся довольно неожиданными, результаты эксперимента дают новые инсайты в поведение животных.

В отличие от широко распространённого мнения, собаки не проявляют явных предпочтений в отношении более добрых людей, даже если те активно взаимодействуют с другими собаками. Прямое общение с человеком тоже не повлияло на поведение собак, что ставит под сомнение предположение о том, что они могут точно судить о человеке по его действиям.

Многие люди верят, что собаки обладают природной способностью интуитивно определять, кто из людей добрый, а кто — плохой. Однако исследования показывают, что ситуация не так проста, как кажется на первый взгляд. Например, шимпанзе способны формировать мнение о людях на основе личного общения, но собаки не продемонстрировали такой способности в ходе экспериментов.

Для того чтобы выяснить, как собаки могут оценивать человеческий характер, учёные провели несколько экспериментов, в том числе с участием домашних собак. Несмотря на уверенность многих владельцев собак в том, что их питомцы могут интуитивно распознавать характер людей, результаты показали, что поведение животных в этих случаях не всегда соответствует ожиданиям.

В одном из экспериментов исследователи изучили поведение 40 домашних собак. Целью эксперимента было выяснить, изменяется ли способность собак оценивать людей с возрастом или опытом. Собаки наблюдали за другой собакой, которая взаимодействовала с двумя людьми: одним, проявляющим щедрость, и другим, склонным к эгоистичному поведению. После наблюдения собаки могли пообщаться с обоими людьми, и учёные проверили, предпочитают ли они более щедрых людей.

Интересный факт заключается в том, что собаки в целом не проявляли значительного предпочтения в сторону щедрого человека, хотя их поведение, казалось, слегка склонялось в его сторону. Однако разница в их выборе была настолько мала, что она фактически не превышала уровня случайности. Исследователь Хой-Лам Джим отметил, что это открытие указывает на то, что формирование репутации и оценка доброты могут быть куда более сложными процессами, чем считалось ранее.

Несмотря на кажущуюся ясность выводов, исследование также подчеркивает множество методологических трудностей в понимании поведения собак и их способности оценивать людей. Возможно, те проблемы, с которыми столкнулись исследователи, объясняют отрицательные результаты эксперимента. В будущем необходимо будет учитывать больше факторов, таких как возраст собак, их жизненный опыт и даже их отношения с людьми в разных ситуациях.

Для дальнейшего исследования учёные планируют проводить эксперименты с собаками разных возрастных групп, чтобы понять, как на их способность формировать мнение о людях влияет опыт общения с разными типами людей. Возможно, дополнительные исследования помогут дать более точный ответ на вопрос о том, могут ли собаки действительно различать "хороших" и "плохих" людей.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

