Как древний шумерский миф помог воскрешению бога — и что это значит для нас

Учёные расшифровали древний шумерский миф о боге Ишкуре, захваченном в подземном мире

3:49 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные наконец-то расшифровали один из самых древних и загадочных мифов Древнего Шумера, который проливает свет на культуру и религию этой цивилизации. Миф, записанный на табличке Ni 12501, датируемой около 2400 года до н. э., рассказывает об истории бога бури Ишкура, который оказался пленённым в подземном мире. Этот миф не только воссоздаёт древний взгляд на жизнь и смерть, но и демонстрирует сложность шумерских мифологических повествований.

Фото: commons.wikimedia by Osama Shukir Muhammed Amin FRCP(Glasg), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Стелы Аладдина III, Иракский музей, Багдад

Табличка Ni 12501 стала важным объектом изучения благодаря своей значимости в шумерской мифологии. В мифе речь идет о боге дождя и бури Ишкуре, который является важной фигурой для сельского хозяйства в Древней Месопотамии. Ишкур был захвачен и удерживался в подземном мире, что вызвало серьёзные проблемы для жителей Южной Месопотамии, так как его отсутствие привело к засухе и голоду.

Миф описывает реакцию пантеона богов на исчезновение Ишкура, когда Энлиль, глава богов, созвал собрание для решения возникшей проблемы. Однако никто из богов не захотел или не мог помочь, и именно тогда на сцену выходит хитрый лис, готовый взять на себя задачу спасения бога.

Ишкур был не просто божеством, но и важнейшим элементом в сельском хозяйстве Древней Месопотамии, где регулярные дожди играли ключевую роль в обеспечении урожая. Когда Ишкур исчез, земледельцы оказались на грани катастрофы. Лиса, несмотря на свою незначительность и скромный статус среди богов, вызвался помочь. В отличие от других богов, которые боялись идти в подземный мир, Лис использовал смекалку и обман, чтобы преодолеть все препятствия и спасти Ишкура.

Лис оказался не только соратником, но и стратегом: он взял с собой еду и питьё, чтобы не попасть под власть подземного мира и сохранить свою свободу. Эта хитрость позволила ему избежать всех ловушек и успешно выполнить задачу.

Табличка Ni 12501 выделяется не только своей исторической значимостью, но и уникальными методами повествования. Шумерские мифы часто включают темы смерти и воскрешения, а также цикличности времён года, что связано с важностью сельского хозяйства. Этот миф ярко отражает связь между религиозной мыслью и реальными проблемами выживания в древности.

Кроме того, в мифе можно выделить тему хитрости, олицетворённой Лисом, который стал архетипической фигурой в мировой литературе. Его образ хитроумного спасителя имеет параллели в различных культурах, где часто именно находчивость и умение обмануть оказываются решающими для разрешения кризисных ситуаций.

Миф о Ишкуре и Лисе является важным элементом шумерской мифологии, который продолжал оказывать влияние на более поздние месопотамские эпосы. Его темы нашли отклик в других культурах, и сам миф стал важной частью религиозных и философских представлений о жизни, смерти и возрождении. Перевод таблички Ni 12501 подчеркнул важность сохранения и исследования древних клинописных текстов, которые дают нам ключ к пониманию мировоззрения и практических проблем древних цивилизаций.

Этот миф не только помогает нам лучше понять древнюю шумерскую культуру, но и служит напоминанием о том, как важно исследовать прошлое, чтобы найти ответы на вопросы, которые актуальны и сегодня.

Уточнения

Ишкур — в мифологии Древней Месопотамии бог бури, покровитель города Каркара. Под именем «Ишкур» он фигурировал в шумерских клинописных текстах, в источниках на аккадском языке отождествлялся с Ададом; последний со временем ассимилировал образ шумерского бога.

